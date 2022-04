Modena-Pontedera, al via la prevendita

Parte oggi alle 10 la prevendita di Modena-Pontedera in programma allo stadio Braglia sabato 23 aprile alle ore 17.30.I biglietti sono saranno acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e nei punti vendita Vivaticket.Il giorno della partita, allo stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno chiuse.Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti in un qualsiasi posto disponibile.DISCHI IN PIAZZA – via Castellaro, 41GREEN CLUB – via Pescia, 343ISITICKET – via Emilia Centro, 218TABACCHERIA BALUGANI – via Emilia Ovest, 476La vendita dei biglietti per il settore Ospiti prenderà il via venerdì 15 aprile alle ore 10:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapvIl prezzo del biglietto è di € 10 + commissioni di servizio.AreaInteroRidotto*Under16Tribuna Autorità35,00 €32,00 €21,00 €Tribunissima Laterale30,00 €27,00 €18,00 €Tribuna Coperta20,00 €18,00 €12,00 €Tribuna Scoperta15,00 €13,00 €9,00 €Poltronissime18,00 €16,00 €11,00 €Distinti Laterali15,00 €13,00 €9,00 €Gradinata Scoperta13,00 €12,00 €8,00 €Curva Montagnani10,00 €9,00 €6,00 €*Ridotto per Donne, Over 65 e Invalidi. Under 6 ingresso gratuito.**Si ricorda che al prezzo del biglietto vanno sommate le commissioni di servizio.