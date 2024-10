Modena, primi bilanci: media punti inferiore rispetto allo scorso anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I primi bilanci partono necessariamente dai numeri, l’unico dato oggettivo al momento a disposizione; i numeri dicono che il Modena ha totalizzato 9 punti in 8 partite, alla media di 1,125 a partita, frutto di 2 vittorie (entrambe in casa), 2 pareggi (1 casa e 1 in trasferta) e 3 sconfitte (2 in casa e 1 in trasferta).

Questa proiezione porterebbe il Modena a chiudere a quota 43 punti (42,75); nello scorso campionato il Modena chiuse a 47 punti, mentre la quota playoff era a 51 (Brescia, ottavo) e quella playout a 43 (Ternana, quintultima); i gialli dovranno dunque essere bravi ad accelerare, e cambiare passo, possibilmente già alla ripresa, per evitare di ritrovarsi in difficoltà, in una di quelle posizioni di classifica che diventano poi problematiche da recuperare.

Proseguendo nell’esame dei numeri, i gialli hanno subito fino ad ora 12 reti, segnandone altrettante, alla media di 1,5 a partita; se per reti segnate il Modena ha il quarto miglior attacco (dietro a Pisa, 17, Sassuolo 14, Cesena 13), altrettanto non si può dire per le reti subite; il Modena ha la terza peggior difesa del campionato, dietro solo a Cittadella e Frosinone con 14 reti subite.



Nel dato delle reti subite e dei migliori attacchi bisogna però fare attenzione al risultato di Sassuolo-Cittadella, terminato 6 a 1: una sola gara rende queste due squadre protagoniste delle due classifiche per reti segnate e subite.

Il Modena invece ha saputo equamente distribuire reti segnate e subite: solo in occasione della gara con il Cittadella non ha segnato, mentre solo nella gara con la Juve Stabia ha saputo mantenere la rete inviolata; entrambe le gare si sono disputate al Braglia. Invece, nelle quattro trasferte fin qui affrontate il Modena ha sempre preso gol: due a Bolzano, 1 a Frosinone, 2 a Cesena, 2 a Catanzaro; questo dato delle reti subite in trasferta porta a 1,75 la media dei gol subiti fuori casa dal Modena; un dato che andrà certamente migliorato, in ottica futura, se i gialli vorranno ambire alla parte sinistra della classifica.

Sulle 12 reti segnate, 6 sono venute da “palle inattive” e le restanti 6 su azione; inoltre 7 delle 12 reti segnate portano la firma di Palumbo, che con 7 assist è al momento il capofila della serie B.

In classifica, i gialli hanno dietro sei squadre; il Cosenza, oggi ultimo con 5 punti, sconta una penalizzazione di 4 punti, e dunque sul campo i calabresi hanno conquistato gli stessi punti, 9, del Modena.

Il Modena ha fatto intravedere cose buone ad altre meno buone; le assenze sono al momento un handicap che i gialli stanno scontando, ma non dovranno diventare un alibi; la squadra ha ancora ampi margini di miglioramento, e il tempo non manca; è auspicabile che i gialli siano però in grado di massimizzare al massimo la sosta del weekend, perché al rientro il campionato subirà una accelerata e il calendario che attenderà i gialli sarà davvero ostico: Palermo (in casa), Sassuolo (fuori, nel turno infrasettimanale), Cremonese (in casa), Spezia (fuori), in sequenza, costituiranno in importante banco di prova per la squadra di Bisoli.

Corrado Roscelli