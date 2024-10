Modena punita a Trento 3-1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 28-26)Itas Trentino: Sbertoli 5, Garcia 13, Michieletto 16, Lavia 11, Resende Gualberto 8, Kozamernik 6, Laurenzano (L), Acquarone, Rychlicki 4, Bristot. N.E.: Magalini, Pellacani, Pesaresi, Sandu (L).Valsa Group Modena: De Cecco 2, Buchegger 22, Rinaldi 23, Gutierrez 13, Anzani 5, Sanguinetti 7, Federici (L), Meijs 1, Davyskiba, Massari, Stankovic 2. N.E.: Ikhbayri, Mati, Gollini (L). All. Giuliani.ARBITRI: Vagni, Giardini. NOTE - durata set: 30’, 26’, 30’, 35’; tot: 121’.MVP: Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)Modena inizia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez schiacciatori, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero. Itas Trentino risponde schierando Sbertoli regista, Gabi Garcia opposto, Michieletto-Lavia bande, Flavio-Kozamernik centrali e Laurenzano libero.

I padroni di casa partono subito forte, Kozamernik conclude un’azione lunghissima e timeout chiamato da Giuliani sul 10-6. La formazione di Soli allunga ulteriormente il proprio vantaggio, doppio ace di Sbertoli e 17-11. Modena non molla e prova a tornare in corsa, ace di Meijs per il 23-20 e timeout Soli. L'Itas Trentino mantiene però alta la concentrazione fino alla fine e porta a casa il primo parziale, mani-out di Garcia e 25-22.

Prevale l’equilibrio in avvio di secondo set, attacco di Rinaldi e 8-8 dopo i primi scambi. Modena ci crede e spinge forte, Buchegger a segno per il 14-17 e timeout Soli. La squadra di Giuliani insiste e lotta su ogni pallone, Gutierrez sfonda il muro dell'Itas Trentino e realizza il 18-22. Il mani-out di Rinaldi regala meritatamente il secondo set a Modena, 19-25 e 1-1.





Si prosegue punto a punto anche ad inizio terzo parziale, Buchegger vincente in attacco e 7-7. Modena combatte e non molla di un centimetro, trascinata da Buchegger a segno per il 14-16. Entrambe le squadre ribattono colpo su colpo, in un finale di set incandescente dove il muro di Michieletto su Buchegger permette all’Itas Trentino di conquistare 25-23 il terzo parziale.



Modena inizia il quarto set con il piede giusto, muro di Rinaldi su Gabi Garcia e 1-4 con timeout Soli. L’Itas Trentino risponde presente e torna subito in partita, Michieletto a segno per l’8-8 e timeout Giuliani. I padroni di casa spingono forte sull’acceleratore, ace di Sbertoli e 19-16. Modena continua a lottare e l’attacco vincente di Buchegger ristabilisce la parità, 21-21. Il punto a punto nel finale di parziale premia l’Itas Trentino, mani-out di Michieletto per il 28-26 e 3-1 a favore dei padroni di casa.

tornerà in campo domenica prossima alle 19 in casa contro Monza.



Foto: Modena Volley