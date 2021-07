Modena quasi al completo, da domani via alla stagione: 26 i convocati

Con l'arrivo, l'ultimo in ordine di tempo, di Tommaso Maggioni (nella foto con il DS Vaira), si conclude la rosa dei giocatori del Modena calcio convocata per il ritiro a Fanano dal 15 luglio e, ancora prima, da domani, per il raduno allo stadio Braglia. Fine delle vacanze ed inizio della stagione per la squadra agli ordini di mister Attilio Tesser. Con lui sono 26 i componenti della rosa e convocati. Da lunedì 12 i giocatori gialloblù si sottoporranno alle rituali visite mediche, nel pomeriggio gli esami nel rispetto del protocollo Figc, successivamente il primo allenamento individuale (a porte chiuse).Giovedì mattina, 15 luglio, dopo le analisi, la comitiva salirà al Park Hotel di Fanano dove rimarrà in ritiro fino al 29 luglio.Portieri: Antonio Narciso, Riccardo Gagno, Riccardo Aimi.Difensori: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Andrea Ingegneri, Tommaso Maggioni, Daniele Mignanelli, Luca Milesi, Antonio Pergreffi, Francesco Renzetti.Centrocampisti: Luca Castiglia, Manuel Di Paola, Edoardo Duca, Fabio Gerli, Jacopo Nelli, Mario Rabiu, Fabio Scarsella.Attaccanti: Rocco Costantino, Paulo Azzi, Davide Luppi, Alessandro Marotta, Mattia Minesso, Niccolò Molinaro, Gaetano Monachello, Tiziano Tulissi, Riccardo Spaggiari.Sono aggregati al gruppo il trequartista Davide Gavazzi e il portiere Dennis Zeriali