Derby Modena-Reggiana, Tesser: 'Fisicamente non al top, ma non è una scusante, sarà apertissima'

'Non siamo fisicamente al top ma questo non deve essere una scusante. Giochiamo con una squadra forte, di cui temiano l'attacco e giocatori importanti, ma dobbiamo giocare al massimo, non importa se dieci metri in più o in meno in avanti, importante è essere compatti e determinati'. Mister Tesser, alla vigilia del primo derby di stagione, che combacia con la seconda di campionato, sente il peso della sfida. Una sfida che se non è così pesante per la classifica lo è psicologicamente e per la carica emotiva. 'Siamo stati sovracaricati di aspettative, e questo lo sentiamo' - sottolinea Tesser. Del resto le condizioni ci sono tutte. Il suo debutto nella prima gara casalinga non coincide solo con un derby storico, ma anche con il ritorno del pubblico sugli spalti dopo quasi un anno di cancelli chiusi. Più di 6000 i biglietti venduti (curva Montagnani esaurita nel rispetto del distanziamento), degli oltre 10.000 a disposizione tenendo conto del 50% della capienza. Numeri che nonostante il freno che sembra derivare dal Green pass sono comunque da serie B di alta classifica.Lunedì sera, in un Braglia illuminato a giorno, fischio di inizio alle ore 21