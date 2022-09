Modena, sconfitta che lascia l’amaro in bocca

Modena battuto di misura a Cagliari dai padroni di casa ma non travolto, anzi.I gialli, subito molto timorosi, regalano di fatto il primo tempo agli ospiti, che hanno peraltro dimostrato di meritare i pronostici per la promozione in serie A.I gialli lasciano campo e il Cagliari ne approfitta; il primo tempo è di totale marca rossoblu, bravi a concretizzare la supremazia con una rete di Rog; bravo però anche il Modena a rimanere in partita, e a non perdere la tramontana.Nel secondo tempo, con qualche cambio, il mister raddrizza la barca e i gialli prendono ritmo e campo, giocano senz’altro con più fiducia e maggiore convinzione e determinazione, che però non bastano a raggiungere al pareggio; ci pensa infatti Gagno con alcune parate degne di nota, a mantenere la gara in equilibrio fino alla fine.

Nel finale di gara, Liverani, forse preoccupato di subire il pareggio da un Modena sempre più intraprendente, passa alla difesa a cinque, e le sorti della gara non cambiano; segno questo che il Modena stava spingendo.



Restano da un lato l’amaro in bocca per un Modena troppo timoroso, specialmente all’inizio, e che finisce per regalare un tempo agli avversari; e in serie B serve invece dell’altro; dall’altro lato, il Modena conferma la sua identità e le sue peculiarità, facendo vedere che probabilmente manca ancora poco per fare un salto di qualità ed essere in grado di gestire partite e risultati; forse i gialli necessitano di un piccolo step mentale per crescere definitivamente e calarsi con maggiore personalità e presenza in un campionato di serie B certamente superiore per caratura rispetto alla serie C.



La strada intrapresa sembra però quella giusta, servono maggiore coraggio e maggiore fiducia, e quando i gialli avranno metabolizzato le differenze, allora potranno compiere il passo decisivo; manca ancora poco per sterzare, perchè sul campo i gialli hanno dimostrato di esserci.

Prossimo appuntamento sabato 10 alle ore 14.00 allo stadio Braglia contro il Brescia.

Corrado Roscelli