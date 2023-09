Modena sfida la matricola FeralpiSalò

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ovviamente però la serie B non ha mai partite scontate e la gara di oggi presenta mille insidie, prima fra tutte quella di pensare che sul campo sarà semplice.Il Modena non dovrà abbassare la guardia, illudendosi che quella di oggi sarà una passeggiata, anzi dovrà trovare ritmo, corsa e voglia di vincere con ancora maggiore forza ed entusiasmo, perché questo tipo di partite spesso vengono approcciate con minore cattiveria agonistica.Fondamentali saranno dunque l’intensità e l’atteggiamento mentale con cui i gialli sapranno certo approcciare la gara fin dai primi minuti.Il Modena delle prime tre gare ha già mandato segnali importanti, e dunque Bianco saprà certamente trarre il massimo anche oggi dai suoi ragazzi; la gara di oggi rappresenta una ghiotta occasione per proseguire nella striscia di successi, perché si sa che non c’è due senza tre e il quattro vien da sé; sarà necessario non abbassare la guardia e giocare come il Modena ha dimostrato di saper fare.Il Modena ha giocato a Salò, allo stadio Lino Turina, tre sole volte, tutte in serie C, con 2 vittorie dei padroni di casa, e una del Modena, coincidente con l’ultimo precedente, disputato il 18.2.21, che vide il Modena aggiudicarsi la gara per 1 a 0 con rete di Muroni.

Ci sarebbe anche un altro precedente, a Salò, che però non venne disputato; nel 2020, alla ripresa del campionato dopo il Covid, il Modena di Mignani, subentrato a Zironelli, e qualificato ai playoff, avrebbe dovuto disputare il turno preliminare proprio a Salò, in data 1 luglio 2020; la società però rinunciò alla disputa dei playoff e al Modena venne assegnata la sconfitta a tavolino per 3 a 0.



Quello di oggi sarà il primo incrocio per le due squadre in serie B; il Modena ci arriva sull’entusiasmo delle 3 vittorie consecutive e Bianco avrà a disposizione l’intera rosa, compresi Guiebre e Riccio, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali; rimane a parte invece Bozhanaj, oltre a qualche dubbio sulle condizioni di Strizzolo che non si è allenato con regolarità.



Oggi, l’undici di partenza potrebbe essere il probabile: davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali, Ponsi e Guiebre (favorito il primo); in mezzo si va verso la conferma del trio Magnino Gerli e Palumbo; davanti sicuri Tremolada e Manconi, mentre per l’altro attaccante rimane il ballottaggio Strizzolo, Bonfanti, Abiuso e Falcinelli, con quest’ultimo favorito.

Arbitra Camplone di Pescara con cui il Modena non ha precedenti; la Feralpi ha invece incrociato il fischietto abruzzese in tre occasioni, tutte in serie C, con altrettanti pareggi.



Calcio di inizio alle 14 allo stadio Garilli di Piacenza; il numerosissimo tifo gialloblù ha bruciato i biglietti in prevendita; saranno oltre mille i tifosi canarini al seguito per affiancare e sostenere il canarino e la Montagnani ha invitato tutti i tifosi alla trasferta in treno.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc