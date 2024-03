Modena si prepara per la sfida di Pasquetta: al Braglia arriva il Bari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Bari ha giocato a Modena in 40 precedenti, nei quali ci sono 18 vittorie del Modena, 14 pareggi e 8 vittorie degli ospiti; l’ultimo precedente risale al 6 maggio del 2023, con il pareggio 1 a 1 che sancì la permanenza del Modena in serie B; i gialli non battono il Bari al Braglia dal 8.12.2015, campionato di serie B: finì 2 a 1 per il Modena con le reti di Nardini e Granoche; l’ultima vittoria del Bari risale invece al 28.

2.



2015, sempre serie B: in quella occasione finì 1 a 0 per gli ospiti.



Fuori casa, il Bari ha giocato fino ad ora 15 volte conquistando 12 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, condite da 13 reti segnate e 22 subite; nella graduatoria parziale, riferita solo alle gare giocate fuori casa, il Bari, con i suoi 12 punti, è oggi al penultimo posto. Iachini è il terzo allenatore della stagione, che fa seguito agli esoneri di Mignani prima e Marino poi; sotto la gestione Iachini, subentrato lo scorso 6 febbraio, il Bari ha conquistato 7 punti in 7 partite, con 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.



Il Modena, a sua volta, non sta tanto meglio: nelle ultime 8 partite ha fatto solo 6 punti, e la vittoria manca ormai da 9 gare; la partita di oggi è fondamentale per dare una sterzata decisa e tornare alla vittoria, perché i tre punti mancano come il pane, e il Modena dovrà cercare di conquistare velocemente i punti necessari mancanti per raggiungere al più presto la salvezza matematica. Ritrovare i tre punti darebbe ai gialli un rinnovato slancio per chiudere la stagione in crescendo; non sarà però una partita facile, perché anche agli ospiti servono punti per evitare di venire risucchiati in zona playout.



Al Modena di oggi occorre ritrovare energie mentali, coraggio, ulteriore unità di intenti, e quella cattiveria agonistica che nella prima parte di stagione aveva fatto la differenza; serve giocare con determinazione, uniti verso lo stesso obiettivo.



Per provare a vincere la partita, Bianco dovrebbe confermare il 3-5-2 diventato ormai il modulo di riferimento; con le assenze di Gargiulo e Guarino, oltre a quella dello squalificato Cauz, le scelte dovrebbero essere quelle delle ultime gare; davanti a Seculin, Riccio, reduce dalla bella prova con la nazionale Under 20, Zaro, pienamente recuperato, e Pergreffi al rientro da titolare; a centrocampo, sicuri Ponsi, Gerli, Palumbo e Corrado, restano in ballottaggio Santoro, Magnino, Battistella e Duca, per una maglia, con il primo favorito; davanti, pienamente recuperato Strizzolo, spazio alla solita coppia Gliozzi e Abiuso.



Arbitra Bonacina di Bergamo, alla sua prima stagione in serie B perché promosso quest’anno dalla CAN C; con l’arbitro lombardo il Modena ha due precedenti, entrambi in questa stagione, con un pareggio e una sconfitta nelle gare, rispettivamente, di Bolzano con il Sudtirol e di Palermo; il Bari ha invece un pareggio nell’unico precedente fin qui disputato.



Calcio di inizio lunedì ad ora di pranzo allo stadio Braglia alle 12.30 davanti alla solita bella cornice di pubblico, sperando che i galletti baresi ci lascino la cresta e restino magari vittime dello scherzetto del pesce d’aprile.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc