Modena Sitting Volley è campione regionale

I gialloblù vengono inseriti nel girone A con la Cedacri Parma e i campioni uscenti del Pianoterra Ravenna. Le due gare del gruppo si rivelano molto tirate, con Modena che ottiene due successi al tie-break e conquista il primo posto grazie al coefficiente set.In semifinale l’avversario è il Sitting Volley Campegine, superato nettamente dai gialloblù che volano dunque in finale. L’ultimo atto mette Modena di fronte al Sitting Volley Club Cesena, una formazione ostica e capace di mettere in difficoltà i canarini, con questi ultimi bravi ad avere la meglio e portare dunque a casa il titolo.Questa vittoria rappresenta una grande soddisfazione per la società gialloblù, a partire dall’allenatore Ivo Parmiggiani che con il tempo ha saputo costruire una squadra giovane e ambiziosa con un futuro roseo davanti a sé.

Per i ragazzi del Modena Sitting Volley si tratta del primo titolo regionale dal 2018, anno della fondazione della squadra nata dalla voglia di credere in un progetto di inclusività.

Il prossimo impegno sarà il torneo di Pordenone che si terrà domenica 26 novembre, dove Modena si presenterà come detentrice del titolo.



Il Sitting Volley è La pallavolo paraolimpica. Una disciplina che si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna ed è praticata da persone con disabilità motorie, che dispuntano la partita sedute a contatto con il campo da gioco.