Modena, solo un pari col Cosenza

Bianco conferma il 3-5-2 delle ultime gare e le indicazioni della vigilia. In porta ancora Seculin, preferito a Gagno; difesa a tre con Riccio, Zaro e Cauz; a centrocampo l’unica novità è il debutto dall’inizio di Santoro al posto dello squalificato Palumbo; per il resto conferma per Ponsi, Battistella, Gerli e Corrado davanti ancora la coppia Gliozzi e Abiuso.

Modena che sin dai primi minuti gioca con ritmo e intensità, coprendo bene il campo e cercando di dare subito una impronta alla partita; al 2’ colpo di testa debole di Gliozzi; al 16’ gialli in vantaggio; gestione del pallone al limite, e bella imbucata di Gerli per Gliozzi che sguscia in area di rigore e di destro trafigge Micai.



Dopo il gol il Modena cerca di gestire il vantaggio, ma il Cosenza pareggia con un lampo: Gyamfi dalla destra scaraventa al centro, e Tutino, velocissimo, anticipa tutta la difesa del Modena e di testa infila il pallone nell’angolo basso alla sinistra di Seculin. Al 27’ paratona di Seculin su conclusione a sorpresa dalla distanza di Mazzocchi. Il Modena ci prova ancora due volte: prima con Ponsi dal limite al 31’ poi con Abiuso al 39’ che in mischia in area da distanza ravvicinata di testa non riesce a imprimere forza e direzione al pallone.



Nella ripresa subito un paio di schermaglie: Ponsi al 50’ calcia a lato e al 54’ Tutino impegna Seculin; la partita rimane bloccata e Bianco allora prova a pescare dalla panchina: al 65’ spazio per il neoacquisto Di Stefano al posto di Abiuso.



Al 66’ ci prova Battistella dalla distanza, pallone a lato; al 74’ Gliozzi gira al volo un assist di Ponsi ma palla abbondantemente alta.



La partita va spegnendosi, il Modena gestisce bene il pallone ma fatica a rendersi veramente pericoloso; il Cosenza difende bene e i gialli non trovano sbocchi nel gioco di attacco; al 79’ dentro Cotali e Magnino per Corrado e Santoro, che esce con una vistosa fasciatura alla testa dopo uno scontro di gioco.



Al 86’ Cosenza in dieci: intervento di Marras su Cotali, il Var richiama Camplone che dopo avere rivisto l’azione mostra il rosso al giocatore ospite.



Al 87’ Bohzanaj per Battistella ma la partita non cambia; non bastano nemmeno i 6’ di recupero concessi e non succede più niente.



Il Modena risale al ottavo posto in zona playoff complice la sconfitta del Brescia, al termine di una partita giocata a buon ritmo solo nel primo tempo; nella ripresa infatti il Modena ha giocato sotto ritmo favorendo la difesa del risultato da parte degli ospiti.

Gialli di nuovo in campo domenica prossima a Venezia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc