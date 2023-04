Modena-Spal, il doppio rammarico degli allenatori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Rammarico per un primo tempo dove abbiamo fatto meglio noi per poi arrivare in un secondo tempo con più Modena. Alla fine risultato giusto. Mister Oddo e alla fine soddisfatto della gara, anche 'per non avere regalato gol' - afferma.

'Nel secondo tempo abbiamo faticato, ma era difficile giocare contro una squadra praticamente salva per la quale unico obiettivo è semmai agguantare i play-off e che per questo ha spinto di più. Ribadisco rammarico per la stoccata mancata nel primo tempo'.