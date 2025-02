Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Davanti a 9.500 spettatori paganti Modena e Spezia, in campo al Braglia per la ventiseiesima di campionato, chiudono il match sull'1-1.In rete per primi gli ospiti, al 23' con Esposito. Pareggio gialloblu al 41 esimo con Defrel. Il risultato non cambia nel secondo parziale.

MODENA-SPEZIA 1-1

Reti: 23′ P. Esposito (S), 41′ Defrel (M).

Modena (3-4-2-1) Gagno, Dellavalle, Zaro, Cauz, Beyuku (46′ Magnino), Santoro, Gerli (93′ Caldara), Idrissi (82′ Cotali), Palumbo, Caso (82′ Kamate), Defrel (72′ Gliozzi). A disposizione: Bagheria, Seculin, Botteghin, Vulikic, Duca, Oliva. All. Mandelli

Spezia (3-5-2) Chichizola, Wisniewski, Hristov, Bertola, Vignali (85′ Colak), Bandinelli (61′ Kouda), S. Esposito, Cassata (61′ Degli Innocenti), Reca (85′ Aurelio), P. Esposito, Lapadula (72′ Falcinelli). A disposizione: Gori, Ferrer, Di Serio, Candelari, Mateju, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce (Assistenti Damiano Margani di Latina e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna, quarto ufficiale Aleksandar Djurdjevic di Roma 1, Var e Avar Antonio Di Martino di Teramo e Giacomo Paganessi di Bergamo)

Ammoniti: Bandinelli (S), Beyuku (M), Zaro (M), Cassata (S), Vignali (S), Lapadula (S), Bertola (S). Espulso al 91′ Palumbo (M).

Note: 9.514 spettatori.