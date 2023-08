Modena, stasera si parte: riflettori puntati su mister Bianco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Finalmente si gioca e questa sera i riflettori del palco, rappresentato dallo stadio Braglia, saranno tutti puntati sul nuovo Modena di Paolo Bianco. Davanti ai 5158 abbonati e ad almeno altri 3000 spettatori paganti, il Modena fa il suo debutto in campionato, nella calorosa cornice del pubblico di casa, cominciando a giocare per i 3 punti che contano.Con il Modena saranno in scena i Bianconeri dell’Ascoli; quasi uno scherzo del destino per mister Paolo Bianco, che peraltro è reduce dalla esperienza in bianconero alla Juventus e il suo cognome fa parte dei colori degli ospiti marchigiani.L’Ascoli arriva al Braglia dopo la sconfitta per 3 a 0 al debutto a Cosenza in una gara rocambolesca nella quale i marchigiani hanno concluso in 8 a fronte di tre espulsi; verrà a Modena per recuperare stima e orgoglio e cercare punti importanti.L’Ascoli fino ad ora ha giocato al Braglia 14 volte e tutte in serie B; nei precedenti, ci sono 6 vittorie del Modena, 3 pareggi e 5 vittorie dei bianconeri, l’ultima delle quali lo scorso 1 marzo (1-0 per il Picchio).Il Modena di Bianco arriva al suo debutto ufficiale con tanta curiosità e tanto entusiasmo, sull’onda della bella prestazione di Coppa Italia a Genova, nella quale i gialli sono stati sconfitti di misura (4-3) dopo una bella prova.Nel precampionato, il mister ha ruotato sapientemente tutta la rosa a disposizione e ancora non s è intravisto un vero e proprio undici titolare, anche se le indicazioni emerse nel precampionato sono sembrate abbastanza chiare.

Adesso però il tempo degli esperimenti è finito ed è ora di cominciare a fare sul serio, per cui le carte dovranno essere scoperte e i veli dovranno essere sciolti; il Modena si presenta al Braglia per un debutto che quest’anno assume particolare valore e significato, perché rappresenta il primo step di un nuovo percorso che tutti auspicano possa essere di rilievo e consentire al canarino una stagione in serie B da rinnovato protagonista; il campionato non aspetta e il Modena dovrà darsi da fare perché sarà in campo tre volte in otto giorni, a partire già da martedì 29 con il primo dei turni infrasettimanali a Cosenza per poi rientrare sabato prossimo al Braglia contro il Pisa.



In termini di modulo, per quanto visto fino ad ora in precampionato, la difesa a quattro è apparsa imprescindibile, come pure i tre di centrocampo; davanti invece, il mister ha alternato lo schema a tre punte con quello a due più la mezzapunta.



Oggi, per il debutto, il probabile undici dovrebbe essere il seguente: davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali e Guiebre (che appare favorito), convocato per la coppa d’Africa dalla sua nazionale del Burkina Faso; in mezzo, Gerli è imprescindibile, e ai suoi lati, probabili Magnino e Palumbo, anche se Duca, Battistella e Gargiulo scalpitano per una maglia; davanti sicuro Tremolada sulla trequarti, mentre per le due punte rimane il ballottaggio, anche se la coppia Manconi-Falcinelli appare al momento favorita, con Bonfanti e Strizzolo pronti a subentrare.



Dirige l’incontro l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, al suo debutto con il Modena; con l’Ascoli invece il fischietto lombardo ha già 4 precedenti, con 1 vittoria dei bianconeri, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 20.30, con l’auspicio che i gialli possano recitare un ruolo da protagonisti del campionato di serie B.

Il pre-partita di mister Bianco sabato 26 agosto allo stadio Braglia