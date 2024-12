Modena - Sudtirol: il post partita dei mister

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'A chi ci rimprovera di non essere stati abbastanza incisivi, rispondo che una partita così, senza determinazione, la si perde 3-0. Complicare ulteriormente le cose dal punto di vista tattico non era semplice, soprattutto considerando la situazione. È stato difficile non perdersi, ma abbiamo cercato di credere nel nostro gioco'

Sul mancato ingresso di Defrel Mandelli afferma che il rischio era troppo, anche nel momento in cui non si era più in inferiorità numerica. Avevo solo un cambio, non c'erano margini per rischiare

Quando sei in una situazione come quella, non puoi fare altro che adattarti.

Nel secondo tempo, avevamo in mente delle soluzioni tattiche diverse, ma non abbiamo avuto il tempo necessario per metterle in pratica. L'ultimo quarto d'ora, con i ragazzi che ormai erano stanchi, ha dimostrato che avevamo dato tutto.'



Il mister del Sudtirol Fabrizio Castori si dichiara soddisfatto: 'Non abbiamo preso gol e non abbiamo subito tiri. La squadra sta dimostrando una crescita importante, sta montando una nuova mentalità nel gestire le partite. Sono soddisfatto della gara e delle quattro prestazioni, tutte positive, fatte con me. Manchiamo ancora sul piano fisico e sui ritmi. Su questo siamo lontani da ciò che vorrei'