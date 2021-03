Modena sull'orlo della crisi, domani sera altra prova con il Cesena

In settimana il Modena è uscito sconfitto dal Druso di Bolzano per 2 reti a 0 al termine di una prestazione scialba e impalpabile; ennesimo scontro diretto nel quale il Modena resta a secco di punti; durante la gara i gialli non hanno mai dato l’impressione di poter rimontare lo svantaggio.Non c’è però tempo e spazio per recriminare, domani sera, calcio d’inizio al Braglia alle 20.30, i gialli tornano in campo contro il Cesena.Ancora un’altra opportunità per scrollarsi di dosso paure e tossine negative, e provare a riassaporare il gusto della vittoria.Il Modena delle ultime gare sembra però una squadra sull’orlo della crisi, e lo stato di forma è certificato anche dai numeri.Nelle ultime 5 partite, 3 in trasferta e 2 in casa, il Modena ha totalizzato 4 punti; nelle tre trasferte giocate, tre sconfitte consecutive con 8 gol subiti e zero segnati; nelle due gare casalinghe, una vittoria e un pareggio, con 4 reti segnate e 2 subite; nelle ultime 5 partite il Modena ha subito 10 reti, media 2 a partita, come non era mai accaduto per tutto il resto del campionato; nelle tre sconfitte esterne, in particolare quelle di Carpi e Bolzano, i gialli non hanno mai dato l’impressione di poter ribaltare la gara e agguantare almeno il pareggio, e a tratti sono sembrati in totale balia, soprattutto mentale, degli avversari.Probabilmente l’assenza di Mignani sulla panchina può avere influito sulle sicurezze della squadra.Domani il Mister è atteso al rientro in panchina e si spera che la sua presenza possa dare un segnale di fiducia alla squadra e consentire una inversione di tendenza.Benchè i tifosi abbiano manifestato, sui social, disappunto non solo verso la squadra, ma anche verso la guida tecnica, in settimana la società ha pubblicamente confermato che il mister non si tocca e che a questo punto della stagione serve conquistare più punti possibili per consolidare la migliore posizione di classifica in vista dei playoff.Forse sarebbe opportuno che la società cominci a farsi sentire con un peso maggiore all’interno del gruppo, magari rimanendo più vicina sia ai giocatori che al mister, cercando di fare quadrato contro un momento oggettivamente negativo, provando a dare il massimo tutti assieme per risalire la china, a cominciare dai tre punti nella gara di domani contro il Cesena; l’ennesimo crocevia di questo finale di stagione che sta volgendo al peggio.