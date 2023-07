Modena-Torino 1-2: per Bianco 'serve più coraggio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













PRIMO TEMPO: Il vantaggio del Torino arriva al 11’, dopo un avvio nel quale regna l’equilibrio: sul passaggio di Gagno per Battistella in fase d’impostazione, arriva l’anticipo di Gineitis che mette in porta Radonjic, e quest’ultimo è abile a battere il portiere gialloblù con un tocco morbido.La reazione non tarda ad arrivare, 2’ dopo il gol subito Bonfanti supera due avversari ma non trova il tempismo giusto per concludere verso la porta da buona posizione. Fino alla mezz’ora succede poco, poi al 32’ va a segno ancora il Torino, con Bellanova che calciando trova la deviazione di Pergreffi, non può nulla Gagno ed è 2-0.SECONDO TEMPO: La ripresa viaggia il linea con quanto visto nel primo parziale, nessuna delle due squadre prevale nettamente sull’altra. Le prime occasioni le creano i piemontesi, con Karamoh e Tameze che non impensieriscono però Gagno. Al 20’ prima iniziativa in maglia gialloblù per Palumbo, che riparte in contropiede ma è impreciso nell’ultimo passaggio. A 10’ dalla fine arriva il gol che accorcia le distanze: Ponsi vede l’inserimento di Magnino e lo serve con un cross al bacio, la mezzala è abile a battere Popa con un colpo di testa preciso sul secondo palo.

Finale in avanti per i canarini, con Falcinelli che ci prova con tiro timido dalla distanza, ma termina 2-1 per il Torino.



Il prossimo appuntamento sarà giovedì 3 agosto, quando a Dimaro arriverà l’FK Dinamo Tirana, calcio d’inizio alle 17.



TORINO: Gemello (1’ st. Popa); Schuurs (38′ st. Nguessan), Buongiorno (38′ st. Dellavalle), Rodriguez (1’ st. Zima); Bellanova (1’ st. Singo), Ricci (1’ st. Tameze), Gineitis (1’ st. Ilic) , Vojvoda (33’ st. Bayeye); Seck (11’ st. Verdi), Radonjic (1’ st. Karamoh); Sanabria (11’ st. Pellegri)



A disposizione: Brezzo, Dembele, Savva, Antolini.



Allenatore: Juric.



MODENA: Gagno; Oukhadda, Zaro (32’ st. Vukusic), Pergreffi (9’ st. Silvestri), Cotali (19’ st. Ponsi); Battistella (1’ st. Magnino), Gerli (19’ st. Mondele), Duca (1’ st. Palumbo, 31’ st. Giovannini);Tremolada (19’ st. Gargiulo); Bonfanti (1’ st. Strizzolo, 32’ st. Abiuso), Manconi (1’ st. Falcinelli)



A disposizione: Seculin, Vandelli.



Allenatore: Bianco



MARCATORI: 11’ pt. Radonjic, 32’ pt. Bellanova, 35’ st Magnino



ARBITRO: Bonacina (Vivenzi, Galimberti, Minelli)