Modena torna in campo per il derby col Cesena

Modena reduce dalla sconfitta interna con il Cittadella, Cesena che invece ha vinto le due gare disputate in casa, segnando due reti in entrambe le occasioni; sarà anche la partita dai destini incrociati delle due panchine: entrambi gli allenatori, infatti, Bisoli e Mignani incontrano le loro rispettive ex squadre.Il Modena ha giocato a Cesena 28 volte: i precedenti contano 18 vittorie del Cesena, 6 pareggi e sole 4 vittorie del Modena; l’ultimo precedente risale a tre anni fa, in serie C: il 28 settembre del 2021 il Modena di Tesser vinse 2 a 1 con doppietta di Bonfanti, e fu la prima della striscia record di 14 vittorie consecutive.

Per il Modena la gara di Cesena rappresenta un appuntamento molto importante, forse il primo vero banco di prova di questa stagione; durante la sosta Bisoli ha lavorato per cercare di dare una identità e una idea di gioco e di modulo alla squadra, sbattuta nelle prime gare tra la difesa a quattro e quella a tre, e forse prigioniera qualche equivoco tattico; il mister ha scelto la difesa a quattro e il centrocampo a tre, con maggiore libertà davanti per i solisti dell’attacco; toccherà ai gialli dimostrare di avere assimilato i benefici della sosta, trasferendo sul campo i nuovi concetti di gioco sui quali Bisoli ha lavorato.

Per la gara di oggi, Bisoli ha disposizione la rosa pressoché al completo, con la sola eccezione delle assenze dei lungodegenti Alberti e Ponsi e quella di Botteghin, a causa di un malanno accusato nella rifinitura.



Con la scelta della difesa a quattro, si va verso il modulo ad albero di natale; davanti a Gagno, dovrebbero giocare Di Pardo, Caldara, Zaro e uno tra Cotali e Idrissi (con il primo favorito); occhio però all’impiego del giovane Dellavalle a destra con Di Pardo dirottato a sinistra; a centrocampo, sicuri Gerli e Santoro con uno tra Magnino e Battistella; davanti, Pedro Mendes punta centrale sostenuto da Palumbo sul centro destra, con il probabile debutto di Caso sul centrosinistra, anche se non dovrebbe avere i 90’ nelle gambe; ancora panchina per Defrel, perlomeno all’inizio, salvo che il mister scelga di schierare Palumbo nei tre di centrocampo e in questo caso Defrel giocherebbe dall’inizio, anche se non ancora al meglio della condizione. Bisoli riserva le ultime scelte solo negli istanti che precederanno il calcio di inizio.

Arbitra Monaldi di Macerata, con il quale entrambe le squadre non hanno mai perso; il Modena ha 2 precedenti con 1 vittoria e 1 pareggio, mentre il Cesena ha incrociato l’arbitro marchigiano 6 volte con 1 vittoria e 5 pareggi.

Calcio di inizio alle 20.30 allo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, con terreno sintetico, davanti al pubblico delle grandi occasioni; pronto il grande esodo dei tifosi gialloblu che seguiranno in massa e con il solito fenomenale entusiasmo la squadra: saranno infatti oltre 1.600 i tifosi che giungeranno al quartiere La Fiorita per sostenere il canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc