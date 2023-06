Modena, torna Ring-adora boxe in centro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ring-Adora Boxe ripropone il ritorno del pugilato nel centro storico di Modena per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo dello scorso anno il 24 giugno in piazza Matteotti torna Ringadora in piazza: 10 match di boxe con Giulio, Victor, Zucco, Salvo, llias, Damir, Scudo, Zina ed Eleonora.

Oltre ai combattimenti intrattenimento di livello con spettacoli di danza e sfida di taglio, barbieri in azione.

Esattamente come un match di boxe ci saranno 3 minuti di tempo per contendersi il premio di miglior taglio. Ogni contendente si occuperà di tagliare e modellare metà testa di un modello e alla fine dei round una giuria decreterà il migliore.