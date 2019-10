Modena, tre gol non bastano contro il poker Sudtirol

Fatica e sconfitta. Una goleada, quella registrata nei 90 minuti di Sudtirol - Modena. Aperta e chiusa da reti gialloblù. Rispettivamente al 15' con Bearzotti, e chiusa dal all'89' da Rossetti. In mezzo c'è tanto sudore e fatica con le due squadre che si rincorrono nelle reti del vantaggio e dei pareggi. Prima Morosini pareggia i conti per la squadra di casa, poi de Grazia rimette davanti il Modena. In un primo tempo che si mostra equilibrato. Il secondo tempo invece c'è più Sudtirol

RETI: 15′ Bearzotti, 17′, 69′ Morosini, 22′ De Grazia, 24′ Casiraghi, 73′ Mazzocchi, 88' Rossetti

SUDTIROL (4-3-1-2): Cucchietti; Fabbri, Polak, Vinetot, Davi; Tait, Berardocco, Morosini (87' Trovade); Casiraghi (63′ Rover); Mazzocchi 7 (87' Romero), Petrella 7 (80' Gatto). A disp.: Taliento, Gabrieli, Grbic, Alari, Fink, Bertuolo. All.: Vecchi

MODENA (3-5-2): Gagno; Cargnelutti (57′ Politti), Zaro, Perna; Laurenti 6, De Grazia 7 (57′ Pezzella), Boscolo Papo, Davì (71′ Sodinha), Bearzotti, (71′ Varutti); Spagnoli, Ferrario (71′ Rossetti). A disp.: Pacini, Ingegneri, Stefanelli, Mattioli, Duca, Rabiu, Tulissi. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Scarpa di Collegno

NOTE: ammoniti Vinetot, Perna, Tait, Boscolo Papo, Zironelli (All. Modena), Berardocco, Rossetti, Sodinha, Zaro.