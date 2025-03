Modena, trionfo di Elena Selmi ai campionati nazionali di nuoto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Grande successo per Elena Selmi, geometra dipendente della Provincia di Modena del 'ASD Circolo sportivo Guardia di Finanza' di Modena, ai Campionati Italiani Assoluti Invernali di Nuoto, che si sono tenuti a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 13 al 16 marzo, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Sotto la guida dell’allenatore Matteo Poli, l’atleta paralimpica ha conquistato ben tre medaglie: due ori nei 100 rana e nei 50 stile libero, e un bronzo nei 100 stile libero, e dopo questi successi dichiara «poter partecipare a questo evento è stato molto importante per poter osservare i migliori nuotatori paralimpici italiani e internazionali da cui ho molto da imparare, ringrazio il mio allenatore Matteo Poli che dedica tutto se stesso e la sua competenza in questo sport e che mi ha permesso di vivere questa esperienza, ringrazio tutta la squadra del 'ASD Circolo sportivo Guardia di Finanza” che è riuscita ad arrivare terza nel medagliere delle squadre e ringrazio tutto l’Ente per il sostegno ricevuto».Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «il trionfo di Elena è motivo di grande orgoglio per tutti noi, sia per i traguardi ottenuti, che per il percorso intrapreso per raggiungerli. Il suo esempio ci dimostra quanto il talento, unito a determinazione e supporto, possa portare a grandi successi, nello sport e nella vita. A lei – conclude Braglia – vanno tutti i nostri complimenti, che non mancherò di farle personalmente nei prossimi giorni».Annalisa Vita, direttrice dell’Area tecnica della Provincia, in cui lavora Elena Selmi, ha sottolineato «il costante impegno che la geometra Selmi ha sempre profuso in ambito professionale, riuscendo a conciliare al meglio la sua passione con il lavoro, a dimostrazione che tenacia, dedizione e perseveranza possono portare a traguardi davvero significativi».L’auspicio ora, da parte di tutto l’Ente, è che Elena Selmi possa competere anche ai prossimi campionati estivi che si terranno a Napoli a Luglio 2025.