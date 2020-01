Modena, un punto col piacenza nella prima del 2020

Non ci sono gol nella per i gialloblù nella prima partita del 2020, la quindicesima del campionato di serie C, ma c'è un primo punto del nuovo anno. Quello che al Braglia arriva con lo 0-0 contro il Piacenza, che conferma comunque un trend positivo, sospeso dalla pausa di quasi un mese.Il tabellino



MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti 6; De Grazia 6 (59′ Stefanelli), Rabiu, Davì; Tulissi; Ferrario (46′ Pezzella), Spagnoli (85′ Boscolo Papo). A disp.: Pacini, Narciso, Giron, Politti, Cargnelutti, Rossetti, Bruno Gomes, Spaviero.



Allenatore: Mignani

PIACENZA (3-5-2): Bertozzi; Milesi, Borri(65′ Polidori), Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Corradi (82′ Nicco), Nannini; Sestu (82′ Cattaneo), Paponi (85′ Sylla). A disp.: Ansaldi, Riccardi, Castellana, Imperiale, El Kaouakibi, Bolis, Forte. All.: Franzini

ARBITRO: sig. Galipò di Firenze

NOTE: ammoniti Borri, Tulissi, Bertozzi, De Grazia, Rabiu, Corradi, Zaro, Dalla Latta, Milesi, Spagnoli. Espulso Davì.