Modena vince a Milano e conquista l’accesso alla Challenge Cup

Allianz Milano - Leo Shoes Modena 1-3 (25-16, 20-25, 20-25, 15-25)Allianz Milano: Sbertoli 2, Urnaut 11, Kozamernik 9, Patry 16, Maar 11, Piano 6, Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Basic 0, Ishikawa 5, Weber 1. N.E. Mosca, Meschiari. All. Piazza.Leo Shoes Modena: Christenson 2, Rinaldi 3, Bossi 7, Buchegger 3, Petric 10, Mazzone 10, Sanguinetti (L), Vettori 16, Porro 0, Gollini 0, Grebennikov (L), Karlitzek 17. N.E. Estrada Mazorra, Stankovic. All. Giani.ARBITRI: Cappello, Canessa. NOTE - durata set: 25', 27', 28', 25'; tot: 105'.MVP: Micah ChristensonModena vince a Milano la finale Playoff quinto posto e conquista l’accesso alla Challenge Cup 2021/22.La Leo Shoes di Coach Giani parte con la diagonale Christenson-Buchegger, in banda ci sono Rinaldi e Petric, al centro Bossi e Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov. L’Allianz Milano risponde con Sbertoli-Patry in diagonale, al centro ci sono Piano e Kozamernik, in banda Urnaut e Maar, il libero è Pesaresi.che va sul 3-5 con Sbertoli che si affida a Patry e Urnaut. Non si ferma l’Allianz che arriva al 5-9 con Modena che è in difficoltà. Si arriva all’11-16 con Milano che spinge forte al servizio. Chiude 16-25la squadra di Piazza.è punto a punto serrato, 7-7 con Mazzone che incide al servizio. Mette il break Modena che arriva al 12-9. Scappa la Leo Shoes che arriva al 20-15 con un ottimo Moritz Karlitzek. Si arriva al 23-20 con Riccardo Gollini che torna in campo al servizio. Chiude Modena il set 25-20, è 1-1.è nel segno di Milano che trascinata dall’ex Urnaut va sul14-15. Cambia passo Modena che mette la freccia anche grazie all’ingresso di un ottimo Gollini, 23-18. I gialli chiudono il set 25-20, è 2-1. Arriva al 16-11 la Leo Shoes con un super Mazzone anche al servizio. Non si fermano Christenson e compagni, 21-13.25-15 il terzo set e 3-1 il match, sono i gialli a qualificarsi per la prossima Challenge Cup.