Modena vince a Ravenna gara due del preliminare playoff

CONSAR RAVENNA: Redwitz 0, Pinali 4, Recine 11, Loeppky 4, Mengozzi 12, Grozdanov 6, Kovacic (L1), Stefani 3, Zonca 0, Batak 0, Koppers 7, Arasomwan Ne, Giuliani (L2) Ne. All. Matteo Bologna (Marco Bonitta Squalificato).

LEO SHOES MODENA: Christenson 3, Vettori 13, Lavia 5, Petric 15, Stankovic 12, Mazzone 11, Grebennikov (L1), Rinaldi 0, Porro 0, Karlitzek 1, Sanguinetti Ne, Bossi Ne, Buchegger Ne, Iannelli (L2) Ne. All. Andrea Giani.

ARBITRI: Andrea Puecher; Umberto Zanussi (3° Arbitro: Debora Nannini; segnapunti: Corrado Fascina).

NOTE – Partita disputata a porte chiuse. Consar Ravenna: 0 Ace, 12 Battute sbagliate, 7 Muri; Leo Shoes Modena: 2 Ace, 13 Battute sbagliate, 8 Muri.

MVP: Nemanja Petric (Leo Shoes Modena)

La Leo Shoes Modena vince 3-0 la seconda gara del turno preliminare playoff con Ravenna e vola ai quarti finale dove incontrerà la Cucine Lube Civitanova con gara 1 mercoledì 10 marzo.



Modena parte con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Lavia, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov.



La Consar Ravenna risponde con Redwitz-Pinali, Mengozzi e Grozdanov al centro, Recine-Loeppky in attacco con Kovacic libero.



Parte fortissimo Modena che va sull’8-4 con una serie molto incisiva al servizio. Va sul 14-10 la Leo Shoes con Christenson che trova alla grande i suoi avanti. E’ Luca Vettori, perfetto nel parziale, a chiudere il primo set 25-22.

Il secondo set è punto a punto serrato con Ravenna che tiene benissimo in difesa, 7-8. Cambia marcia nuovamente Modena che mette la freccia 13-11. Spacca il set Modena che va sul 17-12 con un Petric ispiratissimo. Arriva al 22-21 la Leo Sheos che trova nel sideout il proprio punto di forza. Anche il secondo parziale finisce 25-22 per i gialli, è 2-0. Il terzo set inizia ancora nel segno di Modena, 7-4 con Stankovic che è implacabile. Si arriva al 18-19 con Ravenna che non molla nulla.