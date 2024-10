Modena vince con Grottazzolina davanti agli oltre 3mila del PalaPanini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-16, 26-24, 25-14)Valsa Group Modena: De Cecco 1, Buchegger 17, Rinaldi 13, Gutierrez 13, Anzani 4, Sanguinetti 10, Federici (L), Ikhbayri 4, Massari, Mati 2, Barbanti. N.E.: Garello, Stankovic, Gollini (L). All. Giuliani.Yuasa Battery Grottazzolina: Zhukouski, Petkovic 8, Antonov 6, Tatarov 9, Demyanenko 5, Mattei 3, Marchisio (L), Marchiani, Schalk, Vecchi, Cvangiger 1, Comparoni 1. N.E.: Cubito, Romiti, Foresi (L). All. Ortenzi.ARBITRI: Pozzato, Caretti. NOTE - durata set: 25’, 29’, 25’; tot: 79’Spettatori: 3200 MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)Modena parte col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez di banda, Anzani-Sanguinetti al centro con Federici libero. Grottazzolina risponde con Zhukouski al palleggio, Petkovic opposto, Antonov-Tatarov martelli, Mattei-Demyanenko centrali con Marchisio libero.

Prima dell’inizio del match, il pubblico si raccoglie per ricordare con affetto Andrea Parenti, commerciale di Modena Volley scomparso durante l’ultima estate, al quale è stato dedicato un video che mostra alcuni dei momenti vissuti al PalaPanini. Particolarmente toccante il momento in cui una maglia della squadra con il suo soprannome 'Parre', è stata donata alla mamma, Maria Carafoli.







La gara

Si scende in campo e l’avvio è equilibrato, Modena si stacca e va 9-6 con i due break consecutivi propiziati dalla serie al servizio di Anzani. La squadra di coach Giuliani scappa, 16-10 con l’attacco di Gutierrez, poi continua a spingere e si va 22-15. Modena non si ferma e con il vincente di Buchegger chiude il primo set 25-16.



Grottazzolina approccia meglio il secondo parziale, è 3-6, ma Modena riaggancia subito la parità sul 9-9 con la parallela di Rinaldi.



Gli ospiti provano a staccarsi di nuovo, l’ace di Antonov vale l’11-14, ma ancora una volta la formazione di Giuliani ricuce subito e si va 14-14. I marchigiani rimettono la testa avanti, Modena non molla, 21-21 dopo il muro di Sanguinetti. L’allungo decisivo nel finale di set è dei gialloblù, che con l’ace di Buchegger prima e quello di Gutierrez poi chiudono 26-24 e vanno 2-0.



Modena mette subito la testa davanti nel terzo set, 5-3 poi 9-4 col muro di Gutierrez. I gialloblù dilagano nella parte centrale del set, 20-10, e non mollano la presa nel finale chiudendo 25-14 e 3-0 il match. la Valsa Group porta così a casa la prima vittoria stagionale al PalaPanini, dove giocherà anche sabato 12 ottobre alle ore 18 contro la Sir Susa Vim Perugia.



Nella foto, in alto la squadra esulta per la vittoria, centrale Giulia Gabana (Presidente Modena Volley), insieme a Maria Carafoli, commossa con la maglia della squadra dedicata al figlio scomparso, Andrea Parenti