Modena vince con Perugia, ma gli umbri volano in finale di Supercoppa

Leo Shoes Modena - Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-22, 25-20, 14-25, 26-28, 15-12)

Leo Shoes Modena: Christenson 0, Lavia 11, Stankovic 11, Karlitzek 9, Petric 15, Mazzone 12, Iannelli (L), Sanguinetti (L), Porro 1, Grebennikov (L), Vettori 4, Bossi 3, Estrada Mazorra 1, Rinaldi 1. N.E. All. Giani.

Sir Safety Conad Perugia: Travica 0, Leon Venero 21, Ricci 6, Vernon-Evans 12, Plotnytskyi 12, Solé 12, Piccinelli (L), Colaci (L), Ter Horst 3, Sossenheimer 1, Biglino 0, Zimmermann 1. N.E. Atanasijevic, Russo. All. Heynen.

ARBITRI: Sobrero, Pozzato.

NOTE – Spettatori 1216 per un incasso di 5261 €, durata set: 27', 27', 24', 38', 17'; tot: 133'.

La Leo Shoes Modena di Andrea Giani incontra Perugia al PalaPanini nella semifinale di ritorno di Supercoppa, primo match ufficiale della stagione 2020.21 al “Tempio” dopo 6 mesi di stop per mergenza Covid-19.

La Leo Shoes parte con con la diagonale Christenson-Karlitzek, in banda ci sono Petric e Lavia, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov.

La Sir Safety di Vital Heynen risponde con Travica-Vernon Evans in diagonale, al centro ci sono Solè e Ricci, in banda Leon e Plotnytskyi, il libero è Max Colaci.

L’inizio di Modena è di alto livello con capitan Christenson che serve perfettamente un brillante Nema Petric e Dragan Sstankovic, 11-9. Modena alza i giri del motore, il sideout è di alto livello, il PalaPanini coi suoi 1216 presenti spinge, 24-22. Il servizio di Vernon Evans è out, 25-22.

Il secondo set si apre con Modena che scappa via, Grebennikov è perfetto, Petric micidiale, 11-10. Non si fermano i gialli, Giani inserisce Paolino Porro al servizio e il giovane alzatore dell’Under 19 azzurra fa malissimo, 19-15. Non molla nulla Perugia che torna sotto, 21-19. Modena alza il livello ulteriormente a fine set, il parziale è dei gialli, 25-20. Il terzo set vede Leon scatenato, Perugia va sul 4-9. Il gioco degli umbri è fluido, Modena fatica a tenere, 9-15. Travica e compagni sono implacabili a muro e in difesa, 13-23 e set assolutamente indirizzato, gli umbri lo chiudono 14-25. Il quarto set inizia con punto a punto serratissimo, 7-6. Le due squadre danno spettacolo, la Leo Shoes c’è, e si vede, 14-12. Resta avanti Modena che ci mette anima e classe, 20-19. Perugia accelera sul finale e chiude il set 26-28 volando in finale di Supercoppa. Il quinto set lo vince Modena 15-12, i gialli escono dalla competizione a testa alta.

Il post partite, il punto dei coach

Dragan Stankovic: “Ci è mancata un po’ di fortuna. Devo ringraziare innanzitutto il nostro pubblico che è venuto oggi, ci ha dato una grande spinta. Nei primi due set abbiamo giocato molto bene e abbiamo dimostrato che siamo una squadra che non molla e che cerca di costruire con tanta pazienza e tanta allegria. Ci manca poco però Perugia è costruita per vincere, dobbiamo lavorare sulla nostra mentalità sui finali di set”

Andrea Giani: 'La prima buona notizia è che abbiamo vinto. Mi è piaciuto che i ragazzi abbiano voluto portare a casa il tie-break, e abbiamo dimostrato che con il lavoro possiamo stare al loro livello: mi dispiace aver lasciato per strada il quarto set perchè potevamo fare meglio. I tanti errori in battuta? Siamo all'inizio e sto chiedendo ai ragazzi di spingere. Domenica sarà tosta, come sempre in Superlega, dovremo essere bravi ad accettare i nostri difetti, ma essere sempre coraggiosi'.