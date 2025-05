Volley: Modena vince contro Padova e ora Guarda l'Europa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il tabellino

Valsa Group Modena – Sonepar Padova 3-2 (22-25, 25-16, 21-25, 25-18, 15-11)



Valsa Group Modena: De Cecco 2, Buchegger 20, Gutierrez 9, Davyskiba 24, Mati 12, Anzani 6, Federici (L), Massari 6, Ikhbayri 2, Uriarte. N.E. Sanguinetti, Stankovic, Rinaldi, Gollini (L). All. Giuliani.



Sonepar Padova: Falaschi 1, Orioli 11, Polo 6, Stefani 6, Porro 16, Truocchio 12, Toscani (L), Crosato, Galiazzo (L), Masulovic 5, Pedron, Diez. N.E. Plak, Bergamasco. All. Cuttini.



ARBITRI: Verrascina, Luciani.

NOTE – Spettatori: 2.686. durata set: 31′, 26′, 27′, 23′, 20′; tot: 127′

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena).



Formazioni

Modena parte col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Anzani al centro con Federici libero. Padova risponde con Falaschi al palleggio, Stefani opposto, Porro-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Toscani libero.



Avvio equilibrato di match, muro di Gutierrez su Stefani e 14-14 dopo i primi scambi. La squadra veneta prova a scappare via, muro subito da Ikhbayri e 17-20. Nonostante i tentativi gialloblù, tra cui una battuta vincente di Massari, è Padova a portare a casa il primo set: 22-25.Modena parte subito forte: ace di Buchegger e 7-3. I padroni di casa continuano a spingere: doppio ace di Davyskiba, 20-11 e ampio vantaggio gialloblù. Modena chiude il set senza problemi, 25-16 con la pipe di Massari e 1-1 al PalaPanini.Buon inizio diper Modena, primo tempo di Mati e 8-5. Padova reagisce, ace di Polo per l’11-12 e timeout Giuliani. I veneti sfruttano alcuni errori dei padroni di casa e conquistano il set, riportandosi avanti: 21-25 e 2-1 per la formazione di Cuttini.Dopo un avvio complicato di, Modena rialza subito la testa trascinata da un super Buchegger sia in battuta che in attacco: 14-10 e timeout Padova. La compagine di Giuliani non molla di un centimetro: Davyskiba a segno dopo una lunga azione, 22-17. Modena mantiene il vantaggio e porta la gara al tie-break: 25-18 e 2-2.Neli gialloblù conducono dall’inizio alla fine: 15-11 (punto finale di Gutierrez) e 3-2.

Modena che sfiderà Milano nella finale playoff quinto posto in programma sabato 10 maggio alle ore 17.30 al PalaPanini.