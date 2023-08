Modena, vincere col Cosenza porta bene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













sbanca Cosenza, conquista la sua seconda vittoria consecutiva su due gare, e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, in solitaria, in attesa delle gare di stasera.Vittoria meritata dei gialli che sono stati bravi a ribaltare il risultato, dopo lo svantaggio iniziale, giocando un secondo tempo con grande intensità e con molta corsa; un canarino di gamba e di cuore che ha schiantato i lupi, portando a casa tre punti speciali.Con l’undici iniziale, Bianco preferisce andare sul sicuro; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e, a sorpresa, Ponsi; a centrocampo conferme per il trio Magnino, Gerli, Palumbo, mentre davanti Tremolada supporta le due punte Manconi e Strizzolo.Pronti via e il Cosenza si fa subito più intraprendente, prende campo e muove la palla velocemente, mentre il Modena rimane dietro, molto guardingo; al 12’ Cosenza in vantaggio con un colpo di testa di Tutino che sovrasta Oukhadda e insacca alle spalle di Gagno.Il Modena prova a salire, ma rimane molto timido sugli esterni e poco preciso negli scambi a centrocampo.Solo nel finale del primo tempo i gialli hanno il guizzo; tiro di Manconi, respinta di Micai e Strizzolo ribadisce in rete; il Cosenza protesta per un presunto fallo in avvio dell’azione, l’arbitro va al Var a vedere e conferma il pareggio del Modena.Nella ripresa, subito Abiuso, al suo debutto in maglia gialloblù, per Strizzolo. I gialli sembrano avere cambiato marcia dal punto di vista fisico; la squadra corre e copre il campo con attenzione; al 60’ conclusione di Palumbo dopo contropiede, palla in angolo; all’80’ Cotali e Gargiulo per Gerli e Ponsi; il Modena continua a macinare campo e gioco, mentre il Cosenza sembra spegnersi lentamente; al’87’ assist di Tremolada per Manconi, fermato a tu per tu da Micai, Abiuso è lì ed è il più lesto a raccogliere la respinta infilando in rete il pallone della vittoria, per poi correre ad abbracciare i 64 tifosi gialloblù giunti al San Vito-Marulla.

C’è ancora tempo per vedere Silvestri e Falcinelli all’89’ al posto di Manconi e Tremolada, poi i gialli conservano il vantaggio nonostante i 7’ di recupero concessi.



Vittoria che da morale, conquistata con determinazione, corsa, volontà e cuore, con una capacità atletica che nel secondo tempo ha fatto la differenza, e che certamente potrà aiutare i gialli nel nuovo percorso di crescita avviato con mister Bianco; vincere aiuta a vincere e il Modena è partito con il piede giusto.

Un curioso precedente statistico dice che quando il Modena ha vinto, nei due precedenti, a Cosenza, poi al termine del campionato, è sempre salito in serie A; l’ultima vittoria è del 19.12.2001 della Longobarda di De Biasi.

Piedi per terra, perché il campionato è ancora lungo, anche se non c’è due senza tre…

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc