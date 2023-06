Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fra le novità di quest’anno la possibilità di sottoscrivere tessere Under 12 e Under 23 a prezzi ridotti, lo sconto del 10% sul rinnovo rispetto alla passata stagione e del 5% per i nuovi abbonati, la possibilità di pagare in rate senza interessi e una nuova divisione in settori del PalaPanini.Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale, oppure al PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.La prima fase della campagna abbonamenti - dedicata al rinnovo di coloro che desiderano mantenere lo stesso posto della stagione 2022/23 - è cominciata il 29 maggio e si concluderà il 14 giugno. La seconda fase durerà dal 19 al 25 giugno e in questo periodo gli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare il proprio posto potranno farlo. La vendita libera inizierà il 26 giugno e chiunque potrà sottoscrivere la propria tessera stagionale.