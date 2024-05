Modena Volley: al via la campagna abbonamenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’altra novità riguarda il merchandising. All’abbonato saranno consegnati due coupon con altrettante promozioni: 30 euro di sconto sull’acquisto della t-shirt gara e 10 euro di sconto sulla t-shirt tifoso gialla.

I coupon verranno consegnati insieme alla tessera abbonamento a Settembre e potranno essere usati entro il 31 ottobre 2024 presso lo store del PalaPanini.



Le fasi saranno le seguenti



Prima Fase dal 27 maggio al 12 giugno, rinnovo stesso posto: il rinnovo dell’abbonamento è riservato esclusivamente agli abbonati della stagione 2023/24 che desiderano mantenere lo stesso posto. Per rinnovare l’abbonamento e mantenere il proprio posto, i vecchi abbonati devono avere a disposizione il numero di Rinnovo Abb. sul retro della tessera abbonamento della scorsa stagione.

Seconda Fase dal 17 al 23 giugno, rinnovo con cambio posto: il rinnovo dell’abbonamento in questa seconda fase è riservato esclusivamente agli abbonati della stagione 2023/24 che desiderano modificare il proprio posto. Per rinnovare l’abbonamento e mantenere il proprio posto, i vecchi abbonati devono avere a disposizione il numero di Cod. Accesso sul retro della tessera abbonamento della scorsa stagione.





Vendita Libera dal 24 giugno fino alla prima gara di campionato in casa, vendita libera dedicata a tutti coloro che desiderano sottoscrivere un nuovo abbonamento.



L’abbonamento per la stagione 2024/25 dà diritto all’accesso al PalaPanini per tutte le partite che Modena Volley disputerà in casa: Regular Season, Playoff e Coppa Italia. Non sono comprese nell’abbonamento eventuali Final Four che Modena Volley disputerà o organizzerà, anche al PalaPanini. Disponibili abbonamenti per Under 12 e Under 23 a tariffa ridotta. Per i nostri tifosi diversamente abili sono disponibili biglietti e abbonamenti a tariffe agevolate.



Cosa serve per rinnovare l'abbonamento? Presso il PalaPanini, gli abbonati della stagione 2023/2024 dovranno portare con sé il vecchio abbonamento. Per il rinnovo o la sottoscrizione di un nuovo abbonamento online è sufficiente registrarsi al sito vivaticket.it ed essere in possesso della tessera della stagione precedente. Per rinnovare l'abbonamento, mantenendo o modificando il proprio posto, i vecchi abbonati devono inserire il numero di Rinnovo Abb. (per mantenere il proprio posto) o il numero di Cod. Accesso (per modificarlo). Entrambi i numeri si trovano sul retro della tessera abbonamento della scorsa stagione.



Gli abbonamenti possono essere sottoscritti: online sul sito vivaticket.it o in tutti i punti vendita vivaticket sul territorio nazionale, presso l’atrio del PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Gli uffici del PalaPanini rimarranno chiusi da lunedì 5 a venerdì 16 agosto, pertanto la sottoscrizione di nuovi abbonamenti non sarà effettuata presso la nostra sede. Rimarrà comunque possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti online sul sito vivaticket.it o presso tutti i punti vendita vivaticket.



Quali sono le modalità di pagamento? Online su vivaticket.it è possibile pagare con carta di credito. È inoltre possibile, in fase di checkout, rateizzare il pagamento in 3 tranche senza interessi. Presso i punti vendita Vivaticket e al PalaPanini è possibile pagare in contanti o con mezzi di pagamento elettronici, ma non è possibile effettuare il pagamento rateizzato.