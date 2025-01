Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La squadra di Giuliani vince il primo parziale 25-23, ma poi Trento prende il largo. Il secondo set finisce 25-27 e il terzo 22-25. Sul filo di lana anche il quarto set, ma nelle fasi conclusive i padroni di casa hanno ancora una volta la peggio. Modena Volley tornerà in campo domenica prossima alle 16 in trasferta contro la Mint Vero Volley Monza.Valsa Group Modena – Itas Trentino 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 25-27)Valsa Group Modena: De Cecco 2, Buchegger 11, Rinaldi 14, Davyskiba 16, Mati 3, Sanguinetti 13, Federici (L), Anzani 4, Massari, Ikhbayri 2, Gutierrez 6, Meijs. N.E.: Stankovic, Gollini (L). All. Giuliani.Itas Trentino: Sbertoli 1, Rychlicki 3, Michieletto 15, Lavia 16, Bartha 8, Resende Gualberto 8, Laurenzano (L), Bristot, Garcia 10. N.E.: Acquarone, Pellacani, Magalini, Sandu, Pesaresi (L). All. Soli.MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)Foto Modena volley