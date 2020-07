Modena Volley, assegnati i numeri di maglia

Modena Volley prosegue il cammino di avvicinamento alla stagione 2020/21 e in attesa che i giocatori si ritrovino lunedì al PalaPanini per l'inizio della preparazione, arrivano anche le ufficializzazioni dei numeri di maglia.



Micah Christenson vestirà il suo oramai classico numero 11, il suo vice Paolo Porro ha invece scelto il 5. Ritorno in grande stile per Nemaja Petric che si riprende il 4 con cui a Modena ha vinto il triplete, a completare la batteria degli schiacciatori Daniele Lavia col 19, Tommaso Rinaldi che punta sull'1 e Moritz Karlitzek che ha scelto il 13. Jenia Grebennikov scenderà in campo con un numero storicamente importante per Modena, il 10, mentre Nicola Iannelli non si sposta dal 3 che ha vestito anche la scorsa stagione.

Luca Vettori torna al PalaPanini e avrà sulle spalle il 14 mentre l'altro opposto gialloblù Luis Estrada Mazorra tiene il numero 2. Al centro conferme per Elia Bossi col 15 e Mazzone col 18, Dragan Stankovic ha scelto il 7 che lo accompagna da anni mentre il giovane Sanguinetti vestirà il numero 6.



1 Rinaldi Tommaso

2 Estrada Mazorra Luis Elian

3 Iannelli Nicola

4 Petric Nemanja

5 Porro Paolo

6 Sanguinetti Giovanni

7 Stankovic Dragan

10 Grebennikov Jenia

11 Christenson Micah

13 Karlitzek Moritz

14 Vettori Luca

15 Bossi Elia

18 Mazzone Daniele

19 Lavia Daniele