Modena Volley conferma il main sponsor e rilancia con Juantorena

“Sono sicuramente onorato e felice di essere qui - afferma Sartoretti - al fianco di due eccellenze della nostra società come Osmany Juantorena e Marco Setti. Insieme a Valsa Group ci siamo dati obiettivi comuni e oggi con grande orgoglio confermiamo la partnership. Le nostre volontà si sono ulteriormente rafforzate rispetto allo scorso anno e ci fa ben sperare in vista del futuro. Noi non finiamo mai di lavorare, questa è una struttura molto organizzata che lavora 365 giorni all’anno e che cerca sempre di crescere e migliorare.Siamo molto soddisfatti, abbiamo avuto una buona risposta anche dal pubblico e fa piacere vedere grande entusiasmo nonostante il periodo non semplice”.“Il primo anno al fianco di Modena è stato bello e pieno di soddisfazioni - spiega Setti - abbiamo avuto un’intesa positiva fin dall’inizio. Siamo contenti dell’esperienza fatta, molto importante dal punto di vista di impegno e novità. Quest’anno è stato facile decidere di proseguire insieme con nuovi obiettivi e con molta coerenza rispetto ai reciproci percorsi. Decisivo anche il pubblico, nei confronti di città e tifosi abbiamo una responsabilità importante”.“Ho sentito parlare di Modena in questi anni - dichiara Juantorena - e in particolare di struttura e società, ma non ti rendi conto fino a quando sei all’interno. A livello organizzativo, questa è la società più attrezzata e quindi faccio i miei complimenti per ciò che sto vedendo. Sono dettagli che fanno la differenza. La città è bella, conosco l’affetto dei tifosi e un PalaPanini in cui ho vissuto tante battaglie da avversario. È un onore e un piacere essere qui, sono a disposizione del coach e porto la mia esperienza. Il gruppo è giovane, sappiamo le difficoltà del campionato ma noi non ci poniamo nessun limite e vogliamo essere protagonisti. Petrella? Ha le idee chiare ed è molto preparato. Il gruppo lo sta seguendo, sono contento perché lavoriamo bene e ti dice le cose come stanno”.Foto: Modena Volley