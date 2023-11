Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Valsa Group Modena - Vero Volley Monza 0-3 (19-25, 19-25, 19-25)Valsa Group Modena: Mossa de Rezende, Sapozhkov 11, Juantorena 5, Rinaldi 6, Sanguinetti 4, Stankovic 2, Federici (L), Davyskiba 9, Brehme, Gollini, Boninfante.N.E. Pinali R., Sighinolfi, Pinali G. (L). All. PetrellaMint Vero Volley Monza: Kreling 3, Szwarc 18, Maar 11, Takahashi 13, Galassi 5, Di Martino 3, Gaggini (L), Beretta , Loeppky, Visic.N.E. Frascio Lawani, Comparoni, Morazzini (L). All. EccheliARBITRI: Puecher, Carcione. NOTE - durata set: 24’, 26’, 27’; tot: 77’Spettatori: 4086 MVP: Arthur Szwarc (Mint Vero Volley Monza)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Juantorena-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Federici libero.Monza schiera Cachopa al palleggio, Szwarc opposto, Maar-Takahashi martelli, Galassi-Di Martino centrali con Gaggini libero.Gli ospiti cominciano bene, 3-6 con l’ace di Szwarc.Modena accorcia, l’attacco vincente di Sapozhkov vale il 9-10. Monza riesce ad ampliare il vantaggio con l’ace di Takahashi, 15-19, e il set scivola via tra le mani degli ospiti che chiudono 19-25.L’avvio delè equilibrato, Modena va avanti 6-4 con la serie al servizio di Rinaldi. Monza torna subito sotto e ribalta il punteggio, pallonetto di Takahashi e 7-9. I gialloblù non mollano, 14-16 col primo tempo di Sanguinetti.Monza guadagna terreno e chiude 19-25. In avvio del terzo parziale Modena prova a scappare, ma Monza tiene la parità sul 5-5. A mettere la testa avanti sono ancora gli ospiti, 9-12, che poi accelerano e si portano 11-16. Monza non si ferma, anche ilsi chiude 19-25 e la Valsa Group incassa la prima sconfitta stagionale.