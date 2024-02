Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intanto sembra confermato Alberto Giuliani alla guida, così come pare che Andrea Sartoretti abbia ripreso le redini della direzione sportiva. Fatto sta che il prossimo anno, a vestire la casacca della squadra più prestigiosa d'Italia arriveranno l'argentino Luciano De Cecco al posto del partente Bruno Rezende e l'opposto austriaco Paul Buccheger.Viene dato per partente, destinazione lo Jastrebzki Wegil nel campionato polacco, il centrale Anton Brehme, e se in un primo momento sembrava che il suo posto lo potesse prendere Podrascanin, pare che in Viale dello Sport si stiano sondando anche i nomi di Vitelli e Diamantini, rispettivamente da Milano e Civitanova.Sembra che non rientri nei piani del club il libero Federici, probabilmente per questioni legate agli infortuni avuti nel corso dell'anno, mentre per il reparto martelli stanno sondando Josè Miguel Gutierrez, oggi a Taranto e Mergarejo, attualmente in forza a Milano. Restano da verificare le posizioni di Osmani Juantorena e di Sapozhkov sul cui contratto pare essere presente una penale in caso di rescissione da parte del club.