'La proprietà di Modena Volley tiene a sottolineare che sono in corso valutazioni su di una nuova suddivisione delle quote societarie tra Giulia Gabana e la famiglia Storci'. Lo specifica la stessa società in una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio alla luce di alcune indiscrezioni stampa.'Le eventuali decisioni, che verranno prese solo dopo la fine della stagione in corso - si legge nella nota - sono il frutto di un rapporto basato sulla massima collaborazione tra i soci e hanno come unico fine la solidità e sostenibilità della società presente e futura'