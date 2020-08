Modena volley, il calendario. Sartoretti: 'Rivogliamo il pubblico'

Questa mattina la Lega Volley ha diramato il calendario per la stagione 2020/21 che vedrà Modena protagonista alla prima giornata con Monza, la stessa squadra che l’8 scorso fu protagonista nell'ultimo match pre-stop del campionato per emergenza Covid-19. Restano in ogni caso tanto le incognite sulla stagione che inizierà il 13 con la semifinale di Supercoppa a Perugia.

“Il campionato inizierà il 27 settembre, ma prima ci sarà la Supercoppa, siamo al 6 agosto e non abbiamo ancora un protocollo per poterci allenare in forma “libera” visto che i giocatori non possono ancora fare il sei contro sei, stiamo aspettando tutti la possibilità di poter fare ciò che serve per prepararci al meglio per la nuova stagione - afferma il Dg Andrea Sartoretti -. Durante l’estate tantissimi ragazzi hanno preso parte ai Modena Volley Summer Camp, è stato un grande risultato per tutti noi, c’è tantissima voglia da parte dei giovani di fare sport e quello che è avvenuto in queste settimane lo dimostra. Abbiamo riempito ogni settimana il palazzo e mi auguro davvero che ci sia a breve un protocollo che dia la possibilità alla prima squadra e anche ai più giovani di scendere in campo. Il pubblico al PalaPanini? Lo abbiamo già detto più volte, capisco e capiamo che è un argomento delicato, ma il pubblico è parte integrante dello sport ed è per questo che si deve trovare per forza una soluzione. Le persone devono poter assistere agli eventi sportivi, sono certo si troverà il modo per far entrare la gente, in sicurezza, nei palazzetti, in ogni caso Modena Volley scenderà in campo solo se ci sarà il suo pubblico a vederla e sostenerla. il Governatore Bonaccini ha sottolineato la necessità di dover far entrare il pubblico nei palazzetti e non è l’unico Presidente che pensa sia assolutamente fondamentale che lo sport venga giocato con pubblico presente”.



Ecco il calendario completo dei gialloblù:

Giornata 1

Andata 27 Settembre 2020

Leo Shoes Modena - Vero Volley Monza

Giornata 2

Andata 4 Ottobre 2020

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Leo Shoes Modena



Giornata 3 Andata

7 Ottobre 2020

Consar Ravenna - Leo Shoes Modena



Giornata 4 Andata

11 Ottobre 2020

Leo Shoes Modena - Allianz Milano

Giornata 5 Andata

14 Ottobre 2020

Itas Trentino - Leo Shoes Modena



Giornata 6 Andata

18 Ottobre 2020

Leo Shoes Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza



Giornata 7 Andata

25 Ottobre 2020

Pallavolo Padova - Leo Shoes Modena



Giornata 8 Andata

1 Novembre 2020

Leo Shoes Modena - Cucine Lube Civitanova



Giornata 9 Andata

8 Novembre 2020

Sir Safety Conad Perugia - Leo Shoes Modena



Giornata 10 Andata

15 Novembre 2020

Leo Shoes Modena - NBV Verona

Giornata 11 Andata

22 Novembre 2020

Top Volley Cisterna - Leo Shoes Modena



Giornata 12 Ritorno

29 Novembre 2020

Vero Volley Monza - Leo Shoes Modena

Giornata 13 Ritorno

6 Dicembre 2020

Leo Shoes Modena - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



Giornata 14 Ritorno

13 Dicembre 2020

Leo Shoes Modena - Consar Ravenna



Giornata 15 Ritorno

20 Dicembre 2020

Allianz Milano - Leo Shoes Modena



Giornata 16 Ritorno

27 Dicembre 2020

Leo Shoes Modena - Itas Trentino



Giornata 17 Ritorno

3 Gennaio 2021

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Leo Shoes Modena



Giornata 18 Ritorno

10 Gennaio 2021

Leo Shoes Modena - Pallavolo Padova



Giornata 19 Ritorno

17 Gennaio 2021

Cucine Lube Civitanova - Leo Shoes Modena



Giornata 20 Ritorno

24 Gennaio 2021

Leo Shoes Modena - Sir Safety Conad Perugia



Giornata 21 Ritorno

7 Febbraio 2021

NBV Verona - Leo Shoes Modena



Giornata 22 Ritorno

14 Febbraio 2021

Leo Shoes Modena - Top Volley Cisterna