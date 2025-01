Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena inizia il match col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Davyskiba in banda, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero. Monza risponde con Cachopa in regia, Szwarc opposto, Rohrs-Juantorena bande, Beretta-Averill centrali e Gaggini libero.

L’inizio del match è molto equilibrato con Modena che serve alla grande, ma non riesce a scappare, 12-12. E’ Davyskiba a trascinare la Valsa Group che va sul 18-14. Non si fermano De Cecco e compagni, 22-18. Modena chiude il set 25-21, è 1-0.

Nel secondo set è Modena a partire ancora forte, 14-10 con Sanguinetti e Davyskiba che fanno molto male ai brianzoli. Torna sotto Monza, che si porta sul 16-15. Si arriva al 18-18 con Szwarc e Davyskiba protagonisti. Modena chiude 26-24 il secondo parziale, è 2-0.

Nel terzo set è ancora Modena che resta padrona del campo, si arriva al 10-5. Non si ferma la Valsa che va sul 17-13 e poi chiude 25-17 e 3-0 un match a senso unico. Modena Volley tornerà in campo domenica 19 gennaio alle ore 18 al PalaPanini contro Verona.