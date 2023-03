Modena Volley, passo falso Valsa al Palapanini: vince Piacenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Valsa Group Modena-Gas Sales Piacenza 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 0, Stankovic 8, Ngapeth 14, Rinaldi 6, Lagumdzija 11, Sanguinetti 3, Rossini (L), Bossi 0, Marechal 0, Rousseaux 0, Sala 0. N.E.: Salsi, Gollini, Krick. All. Giani.Gas Sales Piacenza: Brizard 0, Lucarelli 7, Leal 15, Simon 10, Romanó 6, Caneschi 11, Scanferla (L), Basic 0, Recine 1. N.E.: Hoffer, Gironi, Alonso, Chester, de Weijer. All. Botti.Durata set: 27', 30', 38' - tot: 95'. Spettatori: 3744MVP: Brizard (Gas Sales Piacenza)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Piacenza schiera Brizard-Romanò, schiacciatori Leal-Lucarelli, centrali Simon-Caneschi con Scanferla libero.Parte fortissimo Piacenza che va sul 3-7 con Lucarelli trascinatore. Lagumdzija riporta sotto i gialli con un doppio break, 7-8 e set tiratissimo.Si arriva al 12-15 con Simon protagonista. Non si ferma la Gas Sales che chiude il set 21-25. Il secondo parziale inizia con Piacenza che scappa via, 3-5. Si arriva all’8-11 con la Gas Sales che alza i giri del motore. Modena prima va in crisi, poi si rialza, è 20-20 e i 4mila del PalaPanini si fanno sentire. Piacenza chiude il parziale 22-25. Si accende il match nel terzo set, 8-8 e ammonizione per Coach Botti. Si arriva al 13-13 con le due squadre che non mollano un solo pallone. Piacenza alza ancora il livello di gioco, è letale nel side-out e perfetta nella frase break, il set si chiude 23-25 e il match 0-3.