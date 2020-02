Modena Volley strepitosa: al Palapanini è 3-0 su Milano

LEO SHOES MODENA-ALLIANZ MILANO 3-0 (27-25, 25-14, 25-19)

Leo Shoes Modena: Christenson 6, Zaytsev 8, Bednorz 15, Holt 11, Mazzone 5, Rossini (L), Anderson 14, Estrada Mazorra, Salsi. Ne: Iannelli, Bossi, Sanguinetti, Pinali, Kaliberda. All. Andrea Giani.

Allianz Milano: Sbertoli 1, Abdel Aziz 15, Basic 3, Kozamernik 3, Alletti 2, Petric 6, Clevenot 14, Pesaresi (L), Okolic, Hoffer, Izzo, Weber. NE: Gironi. All. Roberto Piazza.

Arbitri: Cesare-Florian

NOTE: 4780 spettatori per un incasso di 59.142 euro

MVP: (Leo Shoes Modena)

Sponsor in panchina: Gianluca Gallingani, Responsabile Ho.Re.Ca di Caffè Cagliari

Premiazione MVP a cura di: Alessandra Cagliari, Amministratore Delegato di Caffè Cagliari

Premiazione MVP pubblico a cura di: Luca Berselli, responsabile commerciale e amministratore di Nonsolocarrelli

Modena si abbatte come una tempesta su Milano e la doma con un 3-0 arrivato in poco più di un’ora e 20 minuti grazie a uno spettacolo di volley Un palazzo con oltre 4700 spettatori accoglie la settima gara di ritorno della Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e l’Allianz Milano dell’ex Roberto Piazza.



Formazioni



La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Milano parte con Sbertoli – Abdel-Aziz, Clevenot-Petric, al centro Kozamernik-Alletti con Pesaresi libero.



Cronaca-sintesi



L’inizio del match è un punto a punto senza esclusione di colpi, Modena fatica davanti a una Milano perfetta, 12-14. E’ altissimo il livello di gioco e si arriva al 17-17 con le due squadre che difendono alla grande. Modena alza il ritmo, Zaytsev e Bednorz fanno la differenza, il primo set si chiude 27-25. Il secondo set inizia nel segno della Leo Shoes, 7-4. Scappa via Modena con un sideout praticamente perfetto, 10-5. Non si fermano Christenson e compagni che arrivano al 20-13. I gialli infiammano il PalaPanini e chiudono il parziale, 25-14, è 2-0. Il terzo set inizia nel segno di Milano, Modena rialza subito la testa, 7-5. Piazza un altro break la Leo Shoes, 13-10, poi vola sul 21-15. Modena chiude il set 25-19 e il match 3-0 in 82 minuti netti.

Il post partita

Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena): “Sono molto contento, abbiamo giocato una grande gara in un grande PalaPanini, è la strada giusta. Abbiamo trovato il ritmo giusto e dobbiamo assolutamente mantenerlo. Il mercato? Il mio cuore e la mia mente sono qui, a Modena, il mio focus è su questa stagione e su quello che dobbiamo vincere, Scudetto, Coppa Italia e Cev, il resto non conta”