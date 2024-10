Modena volley vince e convince: 3 a 0 contro Monza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena inizia forte anche nel secondo parziale, 4-1 con muro di Anzani su Beretta e timeout Monza. Il PalaPanini spinge al massimo così come i gialloblù in campo, Buchegger allunga sul 10-4 e timeout Eccheli. Monza non si arrende e prova a tornare in partita, ace di Szwarc e 14-13.

Il set prosegue punto a punto, entrambe le compagini lottano e l’ennesimo muro di Anzani porta Modena sul 23-20. Ancora un muro, questa volta di Buchegger, regala ai padroni di casa il secondo set: 25-21 e 2-0.

Prevale l’equilibrio in avvio di terzo parziale: Buchegger a segno in attacco, 9-9 dopo i primi scambi. Modena sfrutta sia gli errori di Monza che le proprie armi a disposizione, 20-13 con l’ace di Rinaldi e PalaPanini scatenato. Non cala la concentrazione della formazione di Giuliani, che conduce tranquillamente fino al definitivo 25-16 con ace di Ikhbayri: 3-0 per i gialloblù e seconda vittoria stagionale per Modena che tornerà in campo sabato 2 novembre in trasferta a Verona.

Foto Modenavolley