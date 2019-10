La Fermana rovina la festa gialloblù, pareggio tra i fischi al Braglia

Un calcio d'angolo trasformato in gol da Persia regala il pareggio alla Fermana sul Modena, passato in vantaggio con un gran tiro di Salvatore Pezzella al secondo minuto della ripresa e rovina la festa al Braglia. Perché il Modena, questa gara, così importante per l'umore e per il tifo in vista del derby di giovedì con il Carpi, poteva vincerla. Già dal primo tempo. Anche solo per le tante occasioni in più costruite.



Il Modena preme soprattutto nella seconda parte del primo parziale. Ferrario vicinissimo al gol al 30’ con un missile di poco fuori sulla destra del portiere Gemello. Bei numeri di Sodinha nel servire i compagni. Buono il suo missile su punizione dai 25 metri, deviato in angolo. Grande cavalcata sul finale di Pezzella con servizio a Sodinha. Fuori.



Secondo tempo: nella ripresa è subito Modena, con Pezzella che cavalca riceve un pallone d'oro che ottimizza con un tiro imprendibile per Gemello. E' l'1-0. La Curva Montagnani e la tribuna centrale esplodono. I paganti sono 982, 5444 gli abbonati. Una cinquantina i presenti nella curva riservata ai tifosi ospiti.

Il Modena gestisce per dieci minuti il vantaggio poi si adagia e paga. Cala la concentrazione. Basta un calcio d'angolo e la Fermana ne approfitta. La difesa dorme e Persia devia in rete. E' 1-1.



Dopo il gol del pareggio Fermana, Zironelli chiama i primi tre cambi. Fuori Mattioli, Laurenti e Cargnelutti, dentro Bearzotti, Rossetti e Politti.



Il Modena si risveglia e sposta il baricentro in avanti. Due occasioni per Rossetti. La più grande e clamorosa alla mezz'ora. Gran tiro sul primo palo che Comotto devia con un probabile fallo di mano non visto dall'arbitro. Poco prima sempre Rossetti servito da Bearzotti, si gira tira sul primo palo e un pronto Gemello devia in angolo.



Il resto è noia, nonostante i 5 minuti di recupero. Il Modena è poco lucido e pare non crederci. Rinunciatario sulle palle, quasi ad accontentarsi del pareggio. Come non dovrebbe essere. I gialloblù finiscono la gara tra i fischi. Migliori in campo per i gialloblù Pezzella, Sodinha e Gagno. Parata con tempismo perfetto al 30' della ripresa.