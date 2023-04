Modena Volley perde a Perugia la terza gara dei Playoff quinto posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-21, 34-32)Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 5, Rychlicki 16, Leon 12, Semeniuk 11, Russo 5, Flavio 9, Colaci (L), Plotnytskyi 0, Ropret 0. N.E.: Solè, Herrera, Piccinelli, Mengozzi, Cardenas. All. AnastasiValsa Group Modena: Mossa de Rezende 0, Sala 14, Rinaldi 13, Rousseaux 10, Stankovic 4, Sanguinetti 8, Rossini (L), Pope 0, Marechal 0, Ngapeth 0, Salsi 0. N.E.: Gollini, Bossi. All. GianiDurata set: 28', 30', 44' - tot: 102'Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sala in diagonale principale, Rinaldi-Rousseaux di banda, Sanguinetti-Stankovic al centro con Rossini libero.Perugia schiera Giannelli-Rychlicki regista e opposto, in 4 Leon-Semeniuk, Solè-Russo al centro con Colaci libero.Partono forte le due squadre, si arriva al 9-9 con la veloce di Sanguinetti. Scappa via Perugia che si porta sul 17-19. La Sir Safety chiude il primo parziale 22-25. Nel secondo si arriva al 12-13 con Perugia ancora avanti con Leon scatenato. Alza i giri del motore Perugia che va sul 19-24. Perugia chiude 21-25 il secondo parziale. Parte forte nel terzo parziale sempre la Sir, 9-13 con i rossoneri che spingono forte al servizio. Va sul 16-20 la Sir che piazza un altro pesante break. E’ tiratissimo il finale del parziale con Perugia che chiude il set 32-34 e 0-3 il match.