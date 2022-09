Modenese Calcio, derby da incubo: il Cittadella vince 6-0

Altra disfatta per la Modenese di mister Paganelli nell’anticipo della quarta giornata di campionato. La formazione di casa subisce l’ennesima goleada nel derby contro il Cittadella con la partita che termina 0-6.Ospiti che trovano subito il vantaggio complice un malinteso della retroguardia gialloblu, Lo Bello sbaglia il retropassaggio per Bacciocchi e serve involontariamente Ridolfi che tutto solo porta in vantaggio i suoi. Il secondo gol nasce da una ripartenza a centrocampo con la bella imbucata di Cannoni per Barilli il quale, arrivato sul fondo, crossa per Ridolfi che segna indisturbato. Dopo pochi minuti arriva il terzo goal di bomber Ridolfi dopo uno splendido assist di Falanelli. Quest’ultimo, ex di turno, trova la gioia del gol allo scadere su calcio di rigore. Finisce il primo tempo sul risultato di 4-0 in favore degli ospiti.MODENESE-CITTADELLA VIS MODENA 0-6Reti: 12’ Ridolfi, 25’ Ridolfi 33’ Ridolfi, 44’ rig. Falanelli, 53’ Esposito, 70’ SerraModenese: Bacciocchi; LoBello (46’ Serroukh), Lazzaretti, Alicchi, Lusvarghi, Laino, Agrillo (46’ De Pietri), Tardini (84’ Malverti), Ouattara (51’ Capasso), Scarlata, Ligabue (46’ Andolina). A disposizione: Paganelli, Savio, Dwomoh, Capasso, Nabil. All. PaganelliCittadella: Chiossi; Mazzali, Aldrovandi, Serra, Galanti; Gollini (34’ Esposito), Covili, Cannoni (46’ Cinquegrano);Falanelli (66’ Gobbi),Ridolfi, Barilli (57’ Montecchi). A disposizione: Galeazzi, Boilini, Pampaloni, Bellentani. All. CattaniAmmoniti: Lo Bello, Aldrovandi