Modenese calcio: il primo punto in campionato arriva con il Castelvetr

Finisce in parità il derby, ricco di emozioni, tra Castelvetro e Modenese. I padroni di casa partono forte e nei primi quattro minuti colpiscono prima un palo con Ruggieri e poi trovano il gol, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Zironi che insacca di testa. Dopo pochi minuti, è Solla a rendersi nuovamente pericoloso con un tiro che finisce di poco alto sopra la traversa.Al 12’ la formazione di mister Paganelli si spinge in avanti e trova il pareggio con una punizione di Scarlata che passa sopra alla barriera e trafigge Mascagni, realizzando così il gol dell’ex. La Modenese continua ad attaccare in modo costante, ma è Ruggieri a divorarsi il gol in contropiede a tu per tu con Bacciocchi.Ad inizio secondo tempo, è un salvataggio sulla linea di porta a negare al Castelvetro il vantaggio.TABELLINOCASTELVETRO-MODENESE 2-2Reti: 4’ Zironi, 12’ Scarlata, 55’ Vitale, 89’ LusvarghiMascagni, Zironi (70’ Cornia), Marconi, Carrera (70’ Poligani), Massari, Operato, Vitale, Solla, Ruggieri (63’ Zagari), Giordani (63’ Notari), Barbieri (80’ Telfer); A disposizione: Cacchioli, Mandreoli, Longu, Dembacaj; All. DomizziBacciocchi, Lo Bello, Depietri (55’ Tardini), Alicchi, Lusvarghi, Laino, Mohamed Ali (67’ Ligabue), Agrillo, Ouattara (75’ Capasso), Scarlata, Serroukh; A disposizione: Paganelli, Colistra, Mazzoli, Lazzaretti, Malverti, Dwomoh; All. PaganelliAmmoniti: Agrillo, Alicchi, Solla, Mascagni, Massari