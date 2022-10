Modenese calcio, sconfitta immeritata contro il Campagnola

Sconfitta immeritata, quest’oggi, per la Modenese che vede trionfare il Campagnola per 2-1 tra le mura amiche in un match in cui succede di tutto. Squadra di casa che parte forte e sfiora il gol in ben tre occasioni nei primi cinque minuti, ma a capitalizzare per prima un’opportunità nitida è il Campagnola che all’11’ trova il gol del vantaggio con Ricco dopo una serie di rimpalli fortuiti in area di rigore. La Modenese, però, non si scompone e si tergiversa nuovamente in avanti creando ulteriori occasioni importanti, sfiorando il pareggio con Boriani prima e successivamente Ouattara, trovatosi in area tutto solo davanti a Ripesi dopo una bella triangolazione con Malverti. Al 28’ Reggiani subentra al posto di Ricco, costretto ad uscire dal campo per infortunio. Termina il primo tempo con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti, dopo un minuto di recupero.Nel secondo tempo succede di tutto, è la Modenese a rendersi subito pericolosa con una punizione dal limite di Scarlata ma è bravo Ripesi a respingere. Cinque minuti dopo, invece, nulla da fare per il portiere, con la punizione di Scarlata che scheggia il primo palo e finisce in rete. Passano due minuti ed è sempre il solito Scarlata a concludere in porta ma la palla colpisce la traversa, Andolina si getta sulla ribattuta ma sbaglia il tempo sul pallone che termina alto. Al 69’, dopo una bella progressione palla al piede di Capasso, il direttore di gara concede ai padroni di casa il calcio di rigore. Sul dischetto va Scarlata, ma è bravo Ripesi a parare con i piedi e a mantenere il risultato in equilibro. Il vantaggio del Campagnola arriva al 76’ su calcio di rigore, dopo un contatto dubbio tra Lo Bello e lo stesso Sgro, abile a trasformare il penalty. Due minuti dopo, Ripesi è autore di un miracolo su Malverti che calcia a botta sicura in area di rigore ma centra il portiere avversario in pieno volto. La partita termina con la Modenese all’arrembaggio ma senza riuscire a sfruttare le tante occasioni da gol create. I gialloblù scenderanno in campo nuovamente mercoledì sera, nel turno infrasettimanale, in casa dell’Agazzanese.MODENESE 1CAMPAGNOLA 2Reti: 11’ Ricco, 60’ Scarlata, 76’ rig. SgroModenese: Paganelli, Lazzaretti, Andolina (90’ Dwomoh), Alicchi, Lusvarghi, Saetti, Lo bello, Boriani, Ouattara (56’ Capasso), Scarlata (83’ Serroukh), Malverti (83’ Lessa Locko). A disposizione: Bacciocchi, Barbieri, Mohamed, Tardini, Orsini. All. Pittalis.Campagnola: Ripesi, Gremmo (75’ Lupoli), Spagnoli, Capone, Camara, Calleari, Michelini, Ricco (28’ Reggiani, 88’ Cattellani), Mastaj, Sgro, Pivetti (83’ Bellentani). A disposizione: Tucci, Ligabue, Scarpone, Perrone, Nurredini. All. ArtoniAmmoniti: Gremmo, Camara, Malverti, Boriani