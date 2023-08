Mondiale Volo a Vela: a Pavullo fine settimana con il naso all'insù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare questa mattina gli alianti dei 20 piloti in gara sono stati sottoposti alle pesature di rito e successivamente hanno effettuato una simulazione di gara nei cieli del Frignano.L’organizzazione giornaliera prevede un briefing mattutino in cui verranno verificate le condizioni in meteo, che determineranno il percorso di gara. Gli alianti si schiereranno successivamente tutti insieme in cielo e partiranno nello stesso momento da un linea virtuale.Per il pubblico sarà possibile seguire le gare grazie ad una mappa in 3D, che verrà commentata ogni giorno da esperti ed ex piloti nella diretta sul sito ufficiale della FAI (https://sgpfinal23.sgp.aero), proposta anche su un mega-schermo in piazza Montecuccoli.Il 2 settembre si terranno le premiazioni con la cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli, a cui seguirà una serata di intrattenimento per il pubblico presente.Il 26 agosto, è in programma la cerimonia di inaugurazione che prevede (intorno alle 15.45) la partenza del corteo dalla Campanella verso piazza Montecuccoli, formato dai venti piloti che parteciperanno al mondiale, banda cittadina, gonfaloni, carabinieri a cavallo, associazioni sportive, maschere in rievocazione storica e il gruppo Folkloristico pavullese. In contemporanea, si svolgerà la corsa dei tedofori da Modena verso Pavullo con la fiaccola olimpica.

Dopo gli interventi delle autorità, sarà proprio uno dei teodofori ad accendere il braciere che sancirà, di fatto, l’apertura ufficiale della manifestazione sportiva. In occasione della cerimonia d’apertura, ci sarà anche un annullo filatelico ad hoc in centro a Pavullo.



Archiviato l’11° Campionato di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, l’aeroporto “G.Paolucci” ospiterà – dal 3 al 17 settembre – il 22° Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship, che prevede un’altra fase intensa di gare ed eventi collaterali.



I primi eventi nel weekend



Nel weekend pavullese sono in programma eventi ed inaugurazioni di mostre permanenti. Domenica 27, al Palazzo Ducale di Pavullo, l’artista Emanuela Bergonzoni presenterà la mostra di gioielli “Re Mida” con un gioiello ad hoc dedicato al Mondiale di Volo a Vela.



Il 27 agosto, sempre al Palazzo Ducale, CircolArt aprirà al pubblico alle ore 16 e fino al 15 settembre, la mostra di pittura e fotografia “Spirali d'Arte. Il circolo a mezz'aria' con espressioni artistiche ispirate al mondo del volo.



Ancora a Palazzo Ducale, da domenica 27 agosto all’1 ottobre sarà visitabile la mostra di fotografie storiche di Pavullo dal titolo 'Pavullo: 1900/1969 - 70 anni in immagini' e dal 20 agosto al 20 settembre, alla Casa museo Covili di Pavullo ci sarà la mostra 'Flying Home' con le opere di Roberto Covili.



Sempre il 27 agosto verrà installato un simulatore di pesca in Piazza Alpino.



Infine, dal 26 agosto e per tutta la durata delle manifestazioni, sarà possibile provare un simulatore di volo a vela e corner di Technogym in via Giardini 36 a Pavullo a cura del Rotary Club Frignano.