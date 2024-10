Mondiali Pentathlon: bronzo a squadre per il modenese Matteo Gozzoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una competizione di altissimo livello quella svoltasi dal 23 al 29 settembre a Druskininkai in Lituania con la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti da tutto il mondo.Il team italiano si è aggiudicato la medaglia di bronzo con 4466 punti alle spalle di Egitto (4522) e Corea (4497).Partiti con una prova di scherma un po’ sotto le aspettative, i tre giovani pentatleti sono stati protagonisti di una importante rimonta grazie alle prove di OCR (Obstacole Race) e di nuoto per poi mantenere nel lase run la posizione conquistata.

Un risultato importante quello di Matteo, che con il 16° posto individuale e l’8° in staffetta, chiude una stagione agonistica di alto livello che lo ha visto protagonista quest’anno anche ai Campionati Italiani U19 e all’European Cup in Portogallo con uno splendido e meritatissimo argento in entrambe le competizioni e ai Campionati Europei a Barcellona, dove ha sfiorato il podio in staffetta.

Matteo si dice pronto ad affrontare nuove sfide, forte di una tangibile crescita sportiva degli ultimi anni, ma consapevole del grande lavoro e degli innumerevoli sacrifici che lo attendono ancora. Ringrazia tutti coloro che ogni giorno lo supportano e lo affiancano: dalla famiglia allo staff tecnico e medico, dalla società alla Federazione Nazionale di Pentathlon Moderno.