Moneyfarm Score: un algoritmo classifica i colpi di mercato

Che si tratti di calcio o calciomercato, si parla di passione. Vera e propria croce e delizia per gli italiani, che, con grande trepidazione, attendono di sapere, in ogni sessione, quali sono i colpi delle grandi società italiane ed europee. Ma esiste un metodo per valutare un acquisto o una cessione? MoneyFarm ha sviluppato un vero e proprio algoritmo di valutazione esaminando circa 100 colpi di mercato della scorsa estate su cui si è costruito, in base alle statistiche che fanno riferimento a giugno 2019, un modello predittivo del valore del calciatore.

Una sorta di modello ad hoc per valutare e comprendere i colpi di mercato delle squadre di Serie A, affinché gli italiani possano avere una lettura più scientifica e tecnica degli acquisti delle loro squadre del cuore, calandosi anche negli aspetti economici e finanziari del calciomercato.

Il modello è sviluppato su parametri quantitativi, mirando ad offrire una valutazione relativa del colpo di mercato, cioè confrontata a quanto speso dal club e non solo al valore assoluto del giocatore. Il valore, infatti, viene poi parametrato al costo dello stipendio e al costo del cartellino così da ottenere il punteggio.

In sintesi, si applica al calcio la stessa modalità con cui si valutano gli asset finanziari dei clienti. Infatti, il lavoro svolto da MoneyFarm è simile a quello realizzato sugli investimenti. Si valutano i dati, si comprendono, si analizzano, e si trasformano poi in trend ed algoritmi.

Esempio: Tonali 3,9/5







“Una valutazione piuttosto alta per un giocatore così giovane che, infatti, a livello meramente statistico non ha ancora grandi numeri dalla sua parte (motivo per cui il suo costo è contenuto). Il modello Moneyfarm premia la giovane età (20 anni, ndr) che pesa come fattore positivo nella valutazione e considera alcuni parametri, come le presenze in nazionale, che sono un indicatore del grande potenziale di Tonali. A questi si aggiungono numeridi performance molto positivi ottenuti nella sua prima stagione in serie A, dove spiccano in particolare 7 assist. Anche per quanto riguarda il prezzo, il Milan si porta a casa il talento per un costo in linea al valore stimato dall’algoritmo, da spalmare con un ottimo quinquennale con ingaggio competitivo. Sarà da valutare l’impatto dei vari bonus, comunque legati alla performance. In finanza l’acquisto di Tonali sarebbe definito un colpo strategico. Ciò che viene pagato è il potenziale futuro del giocatore, oltre che la capacità di incidere nell’immediato. Considerato il prezzo non eccessivo pagato dal Milan e il lungo contratto (orizzonte temporale), Tonali rappresenta un ottimo investimento anche da un punto vista finanziario e si candida a essere uno dei migliori colpi growth della serie A. Il modello Moneyfarm valuta gli indicatori di performance in congiunzione con l’età per apprezzare il valore potenziale di un giocatore”.