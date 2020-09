Morte Dall'Aglio, archiviazione definitiva. Luciano Landi, morto 25 giorni fa, non fu responsabile

Il giudice Barbara Malavasi ha messo la parola fine sul caso giudiziario di Mattia Dall'Aglio, il nuotatore 24enne morto nell'agosto 2017 nella palestra della piscina dei Vigili del fuoco di Modena.E' stata infatti accolta la richiesta di archiviazione che era stata presentata a gennaio di quest'anno dal pm Katia Marino per il responsabile dell’associazione 'Amici del Nuoto' che ha in gestione la piscina dei vigili del fuoco, Mirko Merighi, e per il direttore sportivo Luciano Landi. Dalle indagini era emerso che il giovane soffriva di aritmie legate a una patologia cardiaca (cardiomiopatia aritmogena biventricolare) e il giudice, come riportato questa mattina dal Resto del Carlino, ha deciso di archiviare il caso sollevando da ogni responsabilità gli indagati.La fine di una vicenda straziante per i familiari dell'atleta e per gli indagati e della quale Luciano Landi non ha potuto vedere la fine. L'allenatore modenese, amato e apprezzato in città e nell'intero mondo del nuoto, è morto 25 giorni fa colto da un malore improvviso, esattamente come il ragazzo a cui era legatissimo e la cui morte aveva segnato profondamente gli ultimi suoi tre anni di vita.