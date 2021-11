Morte Pantani, la Procura di Rimini riapre fascicolo

La Procura di Rimini ha deciso di riaprire il caso Pantani a seguito dell'informativa inviata dalla Bicamerale Antimafia. Un nuovo fascicolo, dunque, sarà aperto sulla morte dell'ex corridore, avvenuta il 14 febbraio 2004 al Residence Le Rose. Soddisfatto il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 'L'importante ed oneroso lavoro di audizioni svolto fino ad oggi dalla Commissione, anche attraverso il IV Comitato coordinato dal senatore Giovanni Endrizzi - sottolinea Morra - aveva come obiettivo di approfondire i tanti elementi che ancora dopo vent'anni rimanevano opachi, soprattutto in relazione all'ipotesi di omicidio. Con la riapertura del fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Rimini a seguito dell'invio dell'informativa inviata dalla Commissione dopo l'audizione di Fabio Miradossa, auspico che si possa giungere ad una conclusione dirimente, perché lo dobbiamo tanto alla famiglia di Pantani quanto alla memoria di un atleta fra i più celebrati dalla memoria popolare'.Ricordiamo che già in un documentatissimo volume del 2017 ( Il caso Pantani-Doveva morire ), Luca Steffenoni aveva sostenuto in modo netto la tesi dell'omicidio chiedendo l’intervento della Commissione parlamentare antimafia.